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畢業典禮被台下學生連環CALL！郭台銘一臉疑惑反應曝 本尊2度高EQ神回
6月畢業季到來，不少學校會在這段期間舉行畢業典禮，歡送畢業生。而身為鴻海創辦人，郭台銘也受邀至許多學校致詞，不過兩天前發生的一起「插曲」卻意外在網上引起討論。在一場畢業典禮上，一群學生連續撥打電話給身為致詞嘉賓的郭台銘，雖然電話並未接通，但郭台銘拿出手機一臉疑惑的樣子，引來台下學生興奮驚呼：「你看他拿出（手機）來了！」。對此，郭台銘也轉發該影片，高EQ的回覆受到許多網友的稱讚。
近日一則抖音發布的影片掀起熱議，不僅被許多IG粉絲專頁分享，原影片在上傳一天後，更是突破百萬人觀看。該影片攝於某間學校的畢業典禮，台上一位師長致詞時，一群參加畢業典禮學生竟拿出手機，準備「惡搞郭董」。
學生們先是配上「上台不揪」等文案，在限時動態標記郭台銘，隨後點開郭董的IG聊天室介面，按下右上角的「通話」撥打電話。連打兩通電話遭到掛斷後，他們仍不死心再撥打一次，2秒後畫面顯示「無人接聽」，但當學生們將鏡頭轉回郭台銘身上，卻發現郭台銘「從口袋中拿出手機查看」並一臉疑惑，見此，學生忍不住驚呼：「欸欸欸你看他拿出（手機）來了！」
影片一出，網友紛紛笑翻，直呼「我爸只接別人電話，都不接我電話」、「請大家不要再騷擾我爸了」、「再亂打郭爸要罵人了」、「我爸只接我電話」、「我們郭爸爸不打擾了」、「大家的爸爸」。
沒想到郭台銘昨天竟親自在IG轉發影片，逗趣回覆「同學啊！下次可不可以，不要在這時間打給我…」；今（12）日他更曬出被「熱情網友」連環CALL的私訊欄截圖，高EQ的呼籲「抱歉最近真的比較忙…先不要用電話啦！歡迎大家留言給我」。
眼尖網友也扒出，該影片疑似攝於高雄師範大學，郭台銘兩天前曾以「永齡教育基金會」創辦人的身份，於該校畢業典禮致詞。
@dizziy_meme_tw 誰這麼皮| Taiwan meme shorts#搞笑影片 #funny #shorts ♬ 原聲 - dizziy3 - Dr.dizziy3
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