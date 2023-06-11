中山最高齡畢業生 77歲還要深造

畢業季到，高雄多所大學昨辦畢業典禮，國立中山大學有3名7旬碩專班畢業生，77歲曾秀貞9月還要再念後EMBA，70歲李明利想拚博士，是「活到老、學到老」最佳寫照。高師大邀請鴻海創辦人郭台銘當嘉賓，他金句連發，勉勵學生面對逆境要逆風而上。

中山大學今年有3327名畢業生，學校準備三款象徵「耐操、抗壓」特製便當作為畢業禮，市長陳其邁致詞說，失敗不是人生末日，事業成功也不是人生頂端；校長鄭英耀期許學生，保持「中山人」多元、創新、冒險挑戰DNA，也尊重差異、包容多元、同理他人。

中山大學最高齡畢業生曾秀貞，取得管理學院高階經營管理碩士，她說這是第2個碩士學位，因為讀書接觸新事物，能開智慧、身體也不易老；72歲劉嘉熙從政治所畢業，年輕時專科畢業就投入職場，退休後重拾書本，60歲大學畢業，今年取得碩士學位。

李明利取得EMBA碩士學位，他分享26歲時就是企業總經理，歷經公司倒閉重新站起，退休後考入中山大學進修卻罹癌，口試時掛尿袋上陣，但從未因病中斷學習，未來還想拚博士。

郭台銘昨出席高師大畢業典禮致詞，指當年學歷差，家裡窮，「但唯一不窮的就是志氣」，「唯一靠山就是沒有靠山」，他也以學會發問，學會面對逆境和失敗，學會作夢三句座右銘勉勵眾人；將卸任校長吳連賞則勉勵畢業生，練好本事，迎戰未來。