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3大學將退場 末代畢典氣氛感傷

聯合報／ 記者魯永明陳雅玲莊曜聰／連線報導
台灣首府大學 台灣首府大學末代畢業典禮共184名畢業生。記者莊曜聰／攝影
台灣首府大學 台灣首府大學末代畢業典禮共184名畢業生。記者莊曜聰／攝影

嘉義大同技術學院、雲林環球科技大學及南市台灣首府大學昨舉辦末代畢業典禮，其中，大同技術學院未邀來賓，董事長也未到場，格外顯得感傷；環球科大創辦人許文志、董事長許淑敏現身，許文志說，為了辦學，他賣地、賣房，如今已一無所有。

環球科大明年退場，畢業典禮畢業生出席踴躍，甚至有多位校友回娘家，陳姓畢業生說，畢業是開心的事，但想到環球就要退場，以後沒有母校回去，心情很複雜。校長沈健華說，失去環球科大對雲林是莫大損失，他勉勵學子勇敢大聲說，「我讀環球我驕傲」。縣長張麗善不捨環球科大畫下句點，感謝許文志培育人才，她代表鄉親感謝環球師生。

環球科技大學 環球科技大學創辦人許文志帶領教職員進場。記者陳雅玲／攝影
環球科技大學 環球科技大學創辦人許文志帶領教職員進場。記者陳雅玲／攝影

許文志說，他創辦環球科大32年來沒賺錢，因為他辦教育不是為賺錢，是為提高教育水準，他曾賣地、賣房，為發出教職員薪水，現在一無所有，他「感謝中華民國教育部，毀掉環球、毀掉台灣明天」，現在最掛心的就是60多位在學的身心障礙學生何去何從。

許文志兒子、全國商業總會理事長許舒博致詞說，台灣經貿要靠教育走出去，賴清德問他可不可以支持他選總統，他反問賴把環球毀了，他要怎麼支持下去，如果學生出社會有困難，他願以商總身份拜託學生老闆。

大同技術學院 大同技術學院時尚造型設計系3名「末代畢業生」。記者魯永明／攝影
大同技術學院 大同技術學院時尚造型設計系3名「末代畢業生」。記者魯永明／攝影

明年將退場的大同技術學院，昨畢業典禮有240名畢業生，未邀來賓，董事長也未到場，代理校長吳柏萱說，停辦對學校沉重打擊，這段期間感謝同學們支撐信任，「感謝師生教職員陪學校走過困境，我們會依程序（退場程序）走到最後」。

台灣首府大學今年7月退場，昨舉行末代畢業典禮，大學部、碩士生共184名畢業生，70 名教職員工也一起「畢業」，氣氛感傷，董事長張鴻德說，大二、大三40名學生，日前說明會選填志願後，將陸續轉到其他院校，校舍將回贈政府運用。

畢業典禮 大同技術學院 台灣首府大學

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