航空業與大學合作環保競賽 學生將除役貨櫃設計再生

長榮航空每年有高達1200個以上各類型貨盤、貨櫃需銷毀成廢鋁回收，80噸的附屬品如綁帶、盤網等廢棄物需焚毀，為落實企業永續，攜手中原大學舉辦全球首創「第1屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」，邀請學生以汰除物品重新堆疊組合、拆解交替方式找到新生命。

此次競賽活動共分「空間設計組」及「商業產品設計組」2組競賽項目，參賽作品題材料除既有航空貨櫃外，主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性皆為評選指標，共有多達333件參賽作品，經專業設計師資群逐一評議，歷經初選、複選後，挑選出72件優秀作品進入決賽，並由中原大學設計專長教師及長榮航空代表合組成評審團，最後評選出2組共22件得獎作品。

「空間設計組」最大獎「設計大獎」得主為室設系鄒采廷分享，其作品「HIDDEN HILL」，基地選在眾多系館圍繞的草皮，她認為這次設計應以學生跟教師為本，因此利用貨櫃堆疊、創造隱密性，讓學生在校園內有小角落可以自在休憩，放鬆身心靈。

商業產品設計組金獎則由林紘立、丘煦兆獲得，其作品「EVA Chair」為將廢棄貨櫃設計成放在登機門前的休憩座椅。

長榮航空總經理孫嘉明表示，公司持續朝向2050淨零碳排承諾前進，很高興能與中原大學共同舉辦競賽，雖然目前作品僅以模型呈現，未來希望能將優異作品實際打造，讓公司減碳作為再往前邁進一步。

中原大學董事長張光正說，很高興雙方有合作機會，未來希望能影響到其他大學，甚至成為好的樣本，影響到其他國際大學，推動環境永續發展。