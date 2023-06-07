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11所國立大學 可跨校選課、交換生

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台灣國立大學系統11校昨天簽署跨校雙主修、輔系、交換生，校際共享資源。圖／中興大學提供
台灣國立大學系統11校昨天簽署跨校雙主修、輔系、交換生，校際共享資源。圖／中興大學提供

中南部11所國立大學組成的「台灣國立大學系統」，擁有10萬名學生、1萬門課程、4千位教師，是全台規模最大的高教平台，昨天在中興大學簽署協議，自112學年度起，實施「跨校雙主修、輔系」及「跨校交換生」合作計畫，修畢後，可在學位證書上註記加修學校的雙主修或輔系，一次拿多個學位，為學歷加值。

台灣國立大學系統成員學校，包含中興大學、聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、台中教育大學、彰化師範大學、暨南國際大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學及高雄大學，共11所大學。

台灣國立大學系統主席薛富盛表示，「台灣國立大學系統」學術資源橫跨多重領域，透過跨校雙主修、輔系、交換生合作，學生可自主完成學習履歷，除為學歷加分外，也提升自我的跨域專業能力，增進就業競爭力。

中興大學教務長梁振儒感謝各校支持，並配合修法，才能讓11校教學資源共享最大化。受惠者除大學生外，也歡迎碩、博士生申請國內交換生，鼓勵學生到國內不同大學深度交流，認識各校文化特色，更可跨縣市體驗當地人文民情，精實自我專業知能，增加競爭優勢。

台中教育大學校長郭伯臣說，藉由校際資源共享，豐富學生的學習經驗，讓學生接觸到不同學校師資、教學風格及學習氛圍，相信對學生未來學術發展及生涯規畫有很大助益。勤益科大校長陳文淵說，產業最夯人才都需具備跨域多元能力，透過大學系統平行連結高教及技職，且各取其強，讓學生理論與實作都有更多選擇，滿足學生多面向學習的目標。

中興大學 高教 彰化 義大 高雄大學 虎尾科技大學

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