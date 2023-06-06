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大學成績單會影響就業嗎？ 頂大生揭殘酷真相：甚至比研究所重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台大女學生擔心自己大學成績不突出，會影響到就業。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名台大女學生擔心自己大學成績不突出，會影響到就業。 情境示意圖。圖／Ingimage

6月畢業季到來，不少大學畢業生已經開始投履歷尋覓工作，近日就有一名台大女學生發文表示，她就讀理工相關科系，在校成績沒有很突出，但人人都說出社會求職主要是看個人專長和社會經歷，因此她好奇詢問「大學成績單會影響就業嗎？」，貼文一出引發討論，更釣出不少頂大生回應過去實際面試的經驗，直言「大學成績甚至比研究所成績還重要！」。

原PO在Dcard發文表示，目前她就讀理工相關的研究所，最近也開始要尋找工作，但她檢視了過去大學4年成績，雖然沒有被當的科目，但表現沒有很突出，令她有點擔心會影響接下來求職，並詢問網友，「大學成績單會影響就業嗎？」。

貼文一出引發熱議，不少網友一致認為面試官確實會留意求職者的大學成績，「高機率會，保險一點就是好好讀」、「會，面試還會看有沒有科目被當」、「專業科目的話，會」、「會，特別是求職的重點科目大學成績不好，建議研究所要重修刷分，你不會希望面試官問你『為什麼這科成績不好』時，只能答一些連自己都不相信的可笑回答」。

有頂大生更留言指出，根據過往面試經驗，大學成績甚至比研究所成績還重要，因為每個人研究所修得課程不一樣，共通性不高也不好比較，此外，研究所看重的是研究能力，而不是修課能力。

但有網友認為得看工作內容，而且原PO是碩士，如果公司要求附上大學成績單，也只是佐證而已，「如果是已有碩士，求職時或會要求申請人付上大學歷年成績單，但大多數不大會認真看，只是用作大學畢業證書的證明」。

求職 面試 台大 履歷

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