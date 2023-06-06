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高苑科大獲資金續命 3私校「環球、明道、大同」將退場

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
台鋼集團將接手高苑科大，計畫改名為台鋼科技大學。記者古和純／攝影
台鋼集團將接手高苑科大，計畫改名為台鋼科技大學。記者古和純／攝影

教育部昨召開第十四次私校退場審議會，高苑科大日前獲台鋼捐資二點八億，成為首間解除專輔的學校；環球科大、明道大學、大同技術學院則因改善屆期資金未到位，審議會決定讓三校退場，依法須在一一二年停招、改組董事會，並在明年七月卅一日停辦，將是私校退場條例通過後，首波大規模專輔學校退場。

高苑科大、環球科大、明道大學、大同技術學院在退場條例施行前，皆已被教育部依私校法列為專案輔導學校，退場條例通過後，遭退審會分別以財務狀況惡化、積欠教師薪資為由，「再次」列為專輔，改善期僅到上月卅一日。

退審會發言人、教育部技職司副司長柯今尉表示，高苑科大獲台鋼捐資二點八億元，已補足財務缺口，並從中撥款一點七七億元償還教師薪資，經審議會認定，高苑科大免除專輔學校，即日起恢復正常辦學。大同技術學院、環球科大也同樣因財務惡化、積欠薪資遭列專輔學校，兩校經教育部查核，未改善財務缺口、持續欠薪，審議會令其退場。

明道大學去年也因財務惡化遭列專輔學校，今年二月起開始積欠薪資，遭教育部三度開罰。教育部高教司副司長梁學政表示，該校約欠薪共四千萬元，累積負債約三點二八億元，財務缺口無法補足，因此無法解列專輔，將依退場條例停招、停辦。

柯今尉表示，教育部預計七月下旬召開退審會，重組三校董事會，最快今年八月讓退場基金進駐，墊付教師薪資至停辦日前，及停辦後的資遣費、停辦支出等；初估大同需基金墊付一點五億元、環球科大預估五億、明道六億，三校加起來共十二點五億元。三校教師於停辦前有望「穩定」領薪約一年，順利領到資遣費；學校重組董事會前的欠薪，待學校退場清算校產後再從中核算。

教育部 薪資 高苑科大 大同技術學院

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