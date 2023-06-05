靜宜大學畢業典禮 董事長蘇耀文溫馨勉勵畢業生

靜宜大學今年畢業典禮表揚優秀畢業生及傑出校友，場面很溫馨，董事長蘇耀文主教勉勵畢業生，以感恩的心面對過去，用熱情活在當下，以希望擁抱未來；秉持創辦靜宜大學的主顧修女會以「仁愛、正義及和平」的宗旨與態度，讓世界更美好。

董事長蘇耀文主教祝福同學前程似錦，他以教宗方濟各所言「要過快樂奉獻生活，有三個要素；第一是以感恩的心面對過去，第二以熱情活在當下，第三是以希望擁抱未來」勉勵畢業生。

蘇耀文並以AI教父黃仁勳的演講內容為例，「你如果不是為了追求食物而奔跑，就是為了避免成為食物而奔跑」，但靜宜的校友是為愛而奔跑，為自己、家人、所愛的社會，努力奔跑，奮力前進，就如同創辦靜宜大學的主顧修女會以「仁愛、正義及和平」的宗旨與態度，讓世界更美好。

校長林思伶請同學記得格倫姆姆及蓋夏姆姆兩位修女分別創立修會及靜宜大學，不同於傳統修女，具當代及企業家精神走在時代尖端，值得靜宜人驕傲。

會中表揚傑出校友，天主教聖馬爾定醫院院長陳美惠、台北榮民總醫院營養部主任楊妹鳳、東盟營造有限公司總監朱世琦、謙理法律地政聯合事務所主持律師陳宏益及慶越服裝公司董事長王志成等5人。

天主教聖馬爾定醫院院長陳美惠修女希望同學帶著責任心踏出校門，做出對社會、對人類有貢獻及服務的事；要具備洞察力及服務力，去發現有需要的人而前去幫忙，這是靜宜大學的精神。