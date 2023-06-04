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大學開暑期數理先修課 可拿學分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

去年首屆新課綱學生已升大學，但台大統計大一生部分基礎學科成績弱化，台大為此於暑假推出數理預備課程試辦計畫，針對新生開授二個月預備課程，通過測驗後可取得一學分；中央大學亦建置「先修課程資訊平台計畫」媒合十四校提供微積分、程式設計等逾廿門先修課程。

為協助高中畢業生銜接大學數理、化學教育，台大昨在教務會議上推出「大學數理預備課程試辦計畫」，由教務處委請數學、物理、化學系三系規畫，學生入學前，可先透過網路學習微積分、普通物理、普通化學等課程，內容側重高三加深加廣課程重點複習、大學數理化基本原理等，今年暑假上線、開放學生報名。

台大校長陳文章表示，新課綱課程範圍較廣，如商學院等微積分課程若需要協助，會再協調數學系幫忙。

無獨有偶，中央大學也推出「大學先修課程資訊平台計畫」，媒合政大、清大等十四間大學開設先修課程，內容包括微積分、普通物理、經濟學、會計學等約廿九課。學生若於暑假期間完成修讀，可抵免大學學分。

中央大學教務長王文俊表示，先修課程除了幫助學生適應大學學習型態、自主學習，學生折抵學分後則可於正規學期內空出更多修業時間，用以做培養第二專長、海外學習。

台大 中央大學

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