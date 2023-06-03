世界大學影響力排名 朝陽科大上榜

英國泰晤士高等教育（THE）公布2023世界大學影響力排名，共計112國、1591校進榜，全台僅47校上榜，朝陽科技大學排名401-600，名列私立科大第一，連續5年進榜全球排名，師生致力永續發展卓越成果，受國際肯定。

朝陽科大校長鄭道明說，THE根據聯合國永續發展目標（SDGs）17項指標評比，朝陽科大積極助弱勢學子翻轉人生，在SDG 1消除貧窮指標排名全球79，SDG 4優質教育、SDG 10減少不平等、SDG 14保育水域生態及SDG 15保育陸域生態等，都排名全球201-300。

總務長張華南說，朝陽科大重視環境永續發展，年降2%能源使用，宣告2045年達成淨零排放的目標，全校開設逾4000門永續發展相關課程，蟬連6年世界綠能大學全球百大，近期更榮獲天下USR大學公民調查環境永續指標全台第一。

張華南指出，朝陽科大校園綠覆率逾94%，遍植落羽松、羊蹄甲等近200種、近10萬株植栽，近一年偵測到校園出現大赤鼯鼠、夜鷺及小紫斑蝶等數十種生物，成為全台首批取得環保署認證「環境教育設施場所」。

研發長徐松圻說，朝陽科大USR團隊關注並實現農業廢棄物再利用的課題，為逆轉氣候變遷及推動綠色經濟循環做出貢獻，獲選天下第二屆U20國際青年論壇最有影響力獎，師生永續相關材料及產品研發更榮獲IWIS 國際華沙發明展金牌、ASIE美國科學暨發明展及馬來西亞ITEX國際發明展金牌，善盡大學社會責任不遺餘力。