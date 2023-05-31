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台大經濟系學生會長選舉出爐！涉歧視候選人「僅拿3票落選」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大經濟系學會今（5/31）稍早完成投開票，爭議候選僅獲三票落選。記者許正宏／攝影
台大經濟系學會今（5/31）稍早完成投開票，爭議候選僅獲三票落選。記者許正宏／攝影

國立台灣大學近日爆發數起歧視爭議，經濟系系學會會長選舉兩名男候選人提出政見包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「大四畢業單身進行結紮手術」，引起各界抨擊。台大經濟系學會今（5/31）稍早完成投開票，該名爭議候選僅獲三票落選，另同步通過《行為公約》投票，將禁止系上以言語、行動或活動等方式歧視其他族群，並禁止任何形式之騷擾。

台大經濟系兩名陳姓、謝姓男學生日前參加系上學生會選舉，但該組正副會長候選人羅列16條政見內容，內容包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「大四畢業單身進行結紮手術」、「迎新宿營男女混宿」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」荒謬政見隨即引發社會輿論撻罰。

事後兩名學生對外致歉，但依規定仍無法退出系學會會長選舉，而學生也因荒謬言論，遭經濟系通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理，系上亦將啟動輔導機制。

台大經濟系系學會正副會長選舉今進行投票，傍晚陸續完成開票，由阮謙益和賴宥錩獲得64當選，得票率68.09%，而提出爭議政見的陳姓、謝姓學生搭擋僅獲得3票，得票率3.19%敗選。

有鑒於近日爭議政見爭議，台大經濟系學會今也一併進行《行為公約》公民投票，內容包括「禁止系上出現以言語、行動或活動等方式歧視不同族群；無論其性別、身分、年齡、種族、膚色、性別認同、宗教信仰等，都應賦予其應有且平等的權利；禁止以任何形式騷擾他人」。

《行為公約》公民投票今日同樣獲通過，後續將送交系務會議通過後實施，未來均適用經濟學系全體學生與學生會。

台大

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