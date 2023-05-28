比想像中無聊！他後悔嘆「若能重來絕不選會計系」 全場點頭

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聯合新聞網／ 綜合報導
大學開設的科系相當多元，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
大學開設的科系相當多元，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人選擇大學科系時考量的因素都不同，有人渴望鑽研自己有興趣的領域，也有人單純嚮往未來高薪的待遇。一名男網友在網路上發文，好奇詢問大家「如果能重來還會選會計系嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

昨（27）日一名男網友在Dcard上以「#討論 如果能重來還會選會計系嗎」為題發文，他透露如果能重來，自己會選擇就讀法律系或是音樂系，因為會計系比想像中更無聊，而且考上會計師也沒有什麼社會地位。

貼文曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「會計絕對不是夕陽產業，但絕對是慘業，尤其是會計師CP值超低」、「打死我也不會再選擇會計，其實只要輔會計也可以去事務所，如果要考公職就去補學分或補習班，其實也可以考上」、「絕對要讀資工，就算考到會計師，業界薪水一樣廢到笑」、「超後悔，人生黑暗」。

也有網友提到，「每個系有每個系的優點，像我家人從事餐飲業，她說她從出社會就喜歡餐飲，後來也自己開餐廳，目前也全台都有連鎖店，但要是只當員工，餐飲科似乎也是個廢系。其實應該是要找到自己的興趣所在，當會計師也能去各種公司當獨立董事還有其他業務，更何況會計師不是只有審計」、「誰說會計師沒什麼社會地位？是不會規劃自己生涯才是問題，會計師路過…」。

會計師 Dcard 科系

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