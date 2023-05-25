台大學生會投票率僅5.6% 中文系莊智程獲選新任會長

國立台灣大學學生會會長選舉於昨天進行投票，委員會開票至今天凌晨結束，最終選出中文系四年級學生莊智程獲選新任學生會長，最終投票率5.6%，新任會長預計112學年、今年8月上任。

台大昨日舉行九合一選舉，欲選出學生會長、學生代表大會學生代表、學代補選、性別平等委員會學生委員、研究生協會會長、研究生協會研究生代表，以及三個學院和一個系學會會長。

台大學生會選委會於24日晚間6時30分進行開票作業，至今日凌晨完成最終開票，台大中文系四年級學生莊智程獲得921票，另一名候選人許冠澤則獲得815票，最終由莊智程當選台大新任學生會會長。

莊智程於政見中提到，希望讓學生做學習的主人、生活的主人、資訊的主人，並提出取消休學家長同意、服務學習改為選修、檢討英語畢業門檻、取消系所轉出限制，並持續推動增設性別友善廁所、性別友善宿舍等政見。

此外，台大性平會亦選出五名性平委員，其中包括一名自稱跨性別者學生，以及一位日籍學生。但日前一名性平會候選人曾於公報上刊登爭議經歷，並稱曾砍倒台大椰林大道椰子樹，該名學生最終獲得158票，排名倒數第三，無緣擔任性平委員。

研究生協會會長則由社會所碩士班學生黃種賢獲選，而包括文學院、生農學院、電機系等院系均選出新任會長，社會科學院選舉則因為僅有一名候選人，且不同意票高於同意票，故尚未能選出新任會長。

各選舉最終正式結果仍依照台大學生會選委會公告的選舉公報內容為準。