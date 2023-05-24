飛越基淡雙城元宇宙 淡大邀您穿越歷史時空

淡江大學資圖系數位人文研究團隊，將於2023年6月2日上午10:10在文學館大廳，舉辦USR計畫暨重點研究成果「飛越基淡雙城元宇宙」發表會，廣邀各界對北臺灣歷史文化有興趣的朋友共襄盛舉。

策展人同時也是《淡水維基館》主持人的林信成教授表示：基隆與淡水是北臺灣進入世界的起點；1626年西班牙人在基隆和平島建聖薩爾瓦多城，又於1628年入淡水建聖多明哥城；近四百年來，基淡雙城歷經多次政權更迭興替、城垣頹圮重建，直至今日，聖薩爾瓦多城已不復存在，而聖多明哥城幾度重修後，成為現今淡水紅毛城。此次展覽特別之處，在於結合元宇宙技術和歷史場景，穿越時空重回大航海時期北臺灣之雞籠、淡水兩座古城現場，並讓觀眾坐上XR360體感椅，體驗如同搭乘輕航機，身歷其境飛越基淡雙城的感覺！

淡江大學校方也表示，期許此次成果能讓師生與大眾進一步認識在地歷史文化，尤其是從淡水沿北海岸到基隆一帶，達成人文科普教育之目的。