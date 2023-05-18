台大男曝家境普通不要讀法律系 網反揭「富二代科系」比醫牙誇張

都說大學就讀的科系相當重要，不僅與未來出路有著一定的關係，也可能會影響人生發展。就有一名台大男學生PO文表示，聽很多人都建議家境普通不要讀法律系，讓他不禁疑惑問道「法律人真的家裡都很有錢嗎？」掀起網友熱議。

該名男大生在《Dcard》發文表示，很多人都建議說家境普通不要讀法律系，讓他感到好奇，「法律系真的都是富二代嗎？可以請各位法律系同學分享一下自己家庭的經濟狀況嗎？法律人真的家裡都很有錢嗎？」

貼文一出，引來網友紛紛留言「我自己看下來那種頂大應屆司律雙榜，或應屆進頂級律所的那種九成家裡都不錯，中產以上水準，不必為錢發愁的那種程度」、「我覺得滿有錢的，我家在台北市開事務所，來應徵律師的家底普遍都中上」、「講真的啦，法律系比上不足比下有餘了，我覺得一堆是講得太誇張了」、「板上傳得太誇張了，但是家裡有經濟能力才比較能支持你考司律，不然你就是一定要應屆上榜」。

還有網友透露，讀音樂系才是家裡有錢，「個人覺得音樂系才是真的富二代科系」、「敝校音樂系同學不少家世顯赫」、「有個音樂系朋友買個樂器的錢我可以活好幾年」、「個人覺得讀美術跟音樂比較富」、「醫牙一定有家境普通的，但音樂系絕對不會有」。