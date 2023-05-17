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飲水機驚見鴿子「輪流蹲點」築巢下蛋 校方出手學生笑：反迫遷！

聯合新聞網／ 綜合報導
一隻鴿子大膽停在東華大學校園內的飲水機，下方更有用來築巢的草堆，疑似正在孵蛋。圖／翻攝自「東華學聲」臉書
一隻鴿子大膽停在東華大學校園內的飲水機，下方更有用來築巢的草堆，疑似正在孵蛋。圖／翻攝自「東華學聲」臉書

大自然無奇不有。近日，一名學生在Dcard東華大學校版上曬出一張圖片，只見一隻鴿子大膽停在校園內一座飲水機中，下方更有用來築巢的草堆，且疑似正在孵蛋，引起學生們熱烈討論。

這樣的情況似乎時有所聞，學生們面對鴿子在飲水機築巢下蛋，不僅不驚奇，反而留言表示，「老天⋯⋯越來越誇張了」、「那個蛋等等直接泡熱水，現省一個茶葉蛋錢」、「鴿子也在過母親節」、「讓牠生、讓牠生、讓牠生」。

對此，校園媒體「東華學聲」臉書也貼出採訪，讓總務處環境保護組說明情況。總務處表示，遇到此類「築巢下蛋」的事件，全校每處飲水機上，皆貼有QRcode供線上通報修繕。校方指出，學校每年都有編列預算，在室內、樓道設置防鳥針，定期安排室內清潔人員，專門針對鴿害造成的髒汙清除，室外也會固定巡查，進行「割除鴿子巢穴」任務。

貼文一出，學生們紛紛笑道，「反迫遷！」、「爭平等！我的同志們！」、「鴿鴿那麼可愛，為什麼要拆牠們家，讓牠們骨肉分離呢？」、「笑死哈哈哈」；另外更有目擊學生曬鴿子「原地蹲點」，定睛一看卻發現花紋不同，驚呼「好像是不同鴿欸」。

鴿子 飲水機 反迫遷 東華大學 Dcard

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