快訊

陳冠霖驚傳車禍！ 突遭後方車撞上「安全氣囊爆開」

三重警夜值太無聊…偷用小隊長帳號 查一堆名人個資被起訴

華碩主機板燒壞事件延燒！國外2大百萬網紅譴責切割 官方急刪「關鍵字」

中興大學下任校長遴選結果出爐 副校長詹富智出線

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中興大學副校長詹富智，今遴選出線，將擔任下屆校長。圖／中興大學提供
中興大學副校長詹富智，今遴選出線，將擔任下屆校長。圖／中興大學提供

中興大學校長遴選結果今揭曉，經遴委會投票，確定遴選副校長詹富智為下任校長當選人，將由中興大學校方依規定報請教育部核聘。

國立中興大學第17任校長候選人名單有3位，分別是興大電機資訊學院教授林俊良（現任副校長）、陽明交大生命科學院教授陳鴻震（前科技部生科司司長）、興大農業暨自然資源學院教授詹富智（現任農資學院院長兼副校長），今天遴選結果，由詹富智為下一任校長。

詹富智是現任副校長、農業暨自然資源學院院長；曾任生物科技發展中心主任、微生物基因體學博士學位學程學程主任、植物病理學系系主任。

中興大學校長薛富盛任期將在今年7月31日屆滿。遴選經委員會由學校代表、校友代表及社會公正人士、教育部代表組成。

4月13日於校內舉辦校長候選人治校理念說明會後，將於27日辦理全校編制內專任講師以上教師及研究人員進行同意權投票，每位校長候選人須通過投票人數五分之一以上基本門檻，才能進入選定校長人選階段。

詹富智是美國康乃爾大學植物病理學系博士，重要學術成就，包含國家生技醫療產業策進會「第十九屆國家新創獎」雙座獎項、台灣農學會「農業學術獎」、中華民國植物病理學會「學術獎」中華種苗學會「個人學術成就獎」、國家生技醫療產業策進會「第十五屆國家新創獎」等。

中興大學 投票 主任

延伸閱讀

影／台中抓人行道違停刷惡名 取締前三名都是大學周邊

跨越台日的昆蟲情緣 日退休教授贈中興大學逾2萬件昆蟲標本

從「蛋黃區」移到「蛋白區」！ 廉政署中調組仍在中興大學

廉政署撤出興大？ 校方：移至興創基地「有獨立出入口」

相關新聞

中興大學下任校長遴選結果出爐 副校長詹富智出線

中興大學校長遴選結果今揭曉，經遴委會投票，確定遴選副校長詹富智為下任校長當選人，將由中興大學校方依規定報請教育部核聘。

中興大學第17任校長遴選結果 詹富智教授當選

國立中興大學校長遴選結果今(15)日揭曉，經遴委會投票，確定遴選現任副校長詹富智教授為中興大學第17任校長當選人，將由中...

出身醫師世家卻沒填醫學系 爺爺一怒趕出家門：醫生以外職業都看不起

台灣教育提倡適性揚才，鼓勵學生可以選擇自己的興趣，但這樣的教育觀念卻可能與傳統老一輩價值觀不同，而常常引發家庭矛盾。

掌握茶席三技巧 金執獎金茗獎精神總錦標獎落大葉大學

製茶有學問，茶席也有技巧，做到輕、柔、順才能烘托品茗優雅。大葉大學大葉大學藥用植物與食品保健學系兩名學生參加第六屆國際金...

清華秘境蝴蝶園蝴蝶大爆發 目前賞蝶最佳時機

國立清華大學復育多年有成的生態祕境蝴蝶園開放了，清大指出，清華蝴蝶園已迎來蝴蝶大爆發，黃色粉蝶、青色斑蝶，還有體型碩大的...

中醫系爭議／中醫師素質不一 菜鳥看診「亂槍打鳥」邊治療邊學習

國人生病會想看中醫的不到三成，原因很多。在中部診所執業的一名「七年級」中醫診所院長坦承，中醫沒有固定且標準答案，新手菜鳥醫師進入臨床後遇到問題往往只能「亂槍打鳥」，靠「機緣」邊治療邊摸索出自身診斷方式，導致中醫師素質參差不齊，該名診所院長也質疑，大學中醫系淪為「國考總複習班」。不過有中醫系學生認為，大學是教導學生在學會基礎的中西醫知識後可做更多延伸，並不是專門製造「診所醫生」的工廠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦