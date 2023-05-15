中興大學下任校長遴選結果出爐 副校長詹富智出線
中興大學校長遴選結果今揭曉，經遴委會投票，確定遴選副校長詹富智為下任校長當選人，將由中興大學校方依規定報請教育部核聘。
國立中興大學第17任校長候選人名單有3位，分別是興大電機資訊學院教授林俊良（現任副校長）、陽明交大生命科學院教授陳鴻震（前科技部生科司司長）、興大農業暨自然資源學院教授詹富智（現任農資學院院長兼副校長），今天遴選結果，由詹富智為下一任校長。
詹富智是現任副校長、農業暨自然資源學院院長；曾任生物科技發展中心主任、微生物基因體學博士學位學程學程主任、植物病理學系系主任。
中興大學校長薛富盛任期將在今年7月31日屆滿。遴選經委員會由學校代表、校友代表及社會公正人士、教育部代表組成。
4月13日於校內舉辦校長候選人治校理念說明會後，將於27日辦理全校編制內專任講師以上教師及研究人員進行同意權投票，每位校長候選人須通過投票人數五分之一以上基本門檻，才能進入選定校長人選階段。
詹富智是美國康乃爾大學植物病理學系博士，重要學術成就，包含國家生技醫療產業策進會「第十九屆國家新創獎」雙座獎項、台灣農學會「農業學術獎」、中華民國植物病理學會「學術獎」中華種苗學會「個人學術成就獎」、國家生技醫療產業策進會「第十五屆國家新創獎」等。
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