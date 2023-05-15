中興大學下任校長遴選結果出爐 副校長詹富智出線

國人生病會想看中醫的不到三成，原因很多。在中部診所執業的一名「七年級」中醫診所院長坦承，中醫沒有固定且標準答案，新手菜鳥醫師進入臨床後遇到問題往往只能「亂槍打鳥」，靠「機緣」邊治療邊摸索出自身診斷方式，導致中醫師素質參差不齊，該名診所院長也質疑，大學中醫系淪為「國考總複習班」。不過有中醫系學生認為，大學是教導學生在學會基礎的中西醫知識後可做更多延伸，並不是專門製造「診所醫生」的工廠。

2023-05-15 08:00