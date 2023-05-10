台北大學女學生校內「露胸尬舞」畫面外流？假的！影片真相曝光

國立台北大學三峽校區數名男女學生，上（4）月28日在校內舉辦「春沐永續生活節」，期間傳出有三名女性赤裸上半身，下身僅著貼身衣物，並在身上畫上黑色、棕色等圖樣，寫上「洗碗」等訴求標語。事發後，學校高層除了要求停辦活動，也向學生社團負責人了解原因，學生也向校方致上歉意。隨後網路上還流傳一段影片，聲稱內容跟當天北大女生露胸跳舞有關。不過，該起事件經事實查核平台「MyGoPen」查證後，發現影片並非近期拍攝，拍攝地點也不是在國內，跟台北大學毫無關係。

網路上近期流傳一段影片，聲稱內容跟當天北大女生露胸跳舞有關。 圖／翻攝自「MyGoPen」台灣事實查核中心

「MyGoPen」台灣事實查核中心昨（9）天發出公告指出，網傳「台北大學女學生露胸尬舞」的影片和訊息，內容是關於三名女子在街頭上演上空秀的片段，並聲稱是近期拍攝且是台北大學的女學生。經查證後，發現網傳影片的拍攝時間是2011年4月15日、泰國潑水節的最後一天，地點為曼谷是隆路，三名舞者裸露上半身熱舞遭到警方開罰。至於台北大學三名女學生則是在2023年4月28日一場活動中，藉由赤裸上身表達永續話語權、身體自主等訴求，並沒有「上桌尬舞」的情事發生，校方也表示不會懲處。「MyGoPen」聲明，網傳訊息和影片是兩件完全不相關的新聞，傳言將兩個不相關的新聞放在一起，容易造成民眾誤解。

圖為近期網路上流傳的一段聲稱北大女生露胸尬舞影片。 圖／翻攝自「MyGoPen」台灣事實查核中心

「MyGoPen」指出，利用圖片反搜工具「Google Lens」截圖反搜，可以找到影音平台「vimeo」用戶Sansern Kaewkamnerd的頻道，裡面有四個視頻，標題有「泰國潑水節（Songkran）、是隆路（Silom）」等關鍵字，畫面與近期的網傳影片類似。實際檢視影片文字敘述，可以發現四個視頻都是在距今12年前上傳的，日期為2011年4月 17日。接著再利用「Thailand Songkran、Topless、Silom」等關鍵字進行搜索，可以找到「x」開頭的知名成人網站，也就是網傳影片的原始出處。

「MyGoPen」分析，綜合「紐約時報」、「聖地牙哥聯合論壇報」和「時代雜誌」等外媒報導，影片拍攝於 2011年4月15日，當天是泰國潑水節最後一天，曼谷市中心聚集大批民眾，有三名舞者在街頭上演上空秀。泰國警方隨後展開調查，三名舞者也在該年的4月18日到警局自首，由於她們都還是未成年人，年齡分別為13、14及16歲，因此支付了16美元（新台幣492元）的罰款後就獲釋。

「MyGoPen」聲稱，由於三家外媒的報導都有提到影片拍攝地點距離曼谷帕蓬路（Patpong）紅燈區不遠，利用Google Maps街景圖進行搜索，可以找到一棟頂樓寫有「AIA」的建築物，經比對後，得知影片拍攝地點位於是隆路（Silom）和Naradhiwas Rajanagarindra路交叉口。

「MyGoPen」利用Google Maps街景圖進行搜索，得知影片拍攝地點位於是隆路（Silom）和Naradhiwas Rajanagarindra路交叉口。 圖／翻攝自「MyGoPen」台灣事實查核中心

就在「MyGoPen」發文澄清這項謠言後，台北大學也在臉書粉專表示，網路上盛傳女性於校內活動裸露跳舞影片，「影片內場景並非臺北大學，也非校內學生所舉辦活動」。目前校方已報警處理，呼籲民眾不要再轉傳不實影片。