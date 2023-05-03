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打遊戲開公司當CEO 陽明交大「循環經濟」通識課夯

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陽明交通大學的通識課「循環經濟」今年採小組體驗的沈浸學習，透過遊戲化學習，讓學生玩線上遊戲開設虛擬公司，思考如何在企業永續經營中，找到循環經濟的模型來保護地球。圖／陽明交大提供
陽明交通大學的通識課「循環經濟」今年採小組體驗的沈浸學習，透過遊戲化學習，讓學生玩線上遊戲開設虛擬公司，思考如何在企業永續經營中，找到循環經濟的模型來保護地球。圖／陽明交大提供

陽明交通大學的通識課「循環經濟」今年打破以往形式，採小組體驗的沈浸學習，將數位學習科技結合實境體驗，透過遊戲化學習，讓學生玩線上遊戲開設虛擬公司，思考如何在企業永續經營中，找到循環經濟的模型來保護地球，總共五回合的遊戲與體驗，激發學生跨領域討論，廣受好評，引起學生間熱烈討論。

通識中心指出，該課程應用荷蘭Inchainge公司所開發的 The Blue Connection（TBC）循環經濟商業遊戲，讓學生從「做」中學的模式，學習創建循環經濟商業模式，是通識課程的特色課程之一。

課程老師李榮貴表示，整個課程是以一家虛擬電動自行車生產公司（TBC）為例，學生將4人一組扮演TBC新聘請的管理團隊，分別將代表財務副總、採購與設計副總、供應鏈副總和銷售副總的職能角色，團隊在五個遊戲回合體驗循環經營方式，打造可持續發展的未來。

李榮貴說，團隊將通過模擬循環戰略模式，體驗他們每一回合所做的每一個決定的影響，讓虛擬公司轉型為循環經濟模式且維持獲利，促使學生了解到「循環經濟不只提供新商機，且能幫助實現聯合國多項SDG目標。」

參加學生表示不同於以往制式課程，與隊友團隊合作，齊心達成整理目標，從中學到管理組織與循環經濟的議題，透過玩遊戲開虛擬公司，融入情境當中來思考，激發彼此的創意，沒想到上課也能玩得很開心。

博雅書苑長教授楊谷洋指出，陽明交通大學設立博雅書苑，願景即是造就新世代的菁英領袖人才，具有深厚人文素養、寬廣國際視野、扎實文理基礎、多元思維方式，並成為主動參與公共事務、具有利他精神，以及關懷社會與環境之未來優質國際公民，「循環經濟」可說符合博雅書苑多項培育人才的目標。

通識中心主任胡正光說，過去通識教育不受各方重視，近幾年大家逐漸認知只有專業能力是不夠的，完整的教育不該只有職場教育，所以開始去想該給學生什麼樣的通識課程，也比較願意投資在通識教育上。「循環經濟」就是一個實例，往後這類課程將越來越多。

陽明交通大學的通識課「循環經濟」今年採小組體驗的沈浸學習，透過遊戲化學習，讓學生玩線上遊戲開設虛擬公司，思考如何在企業永續經營中，找到循環經濟的模型來保護地球。圖／陽明交大提供
陽明交通大學的通識課「循環經濟」今年採小組體驗的沈浸學習，透過遊戲化學習，讓學生玩線上遊戲開設虛擬公司，思考如何在企業永續經營中，找到循環經濟的模型來保護地球。圖／陽明交大提供

團隊 TBC

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