陽明交大與美普渡大學合作 產、學共同培育半導體人才

國立陽明交通大學繼去年八月與美國普渡大學合作建立半導體國際人才培育平台,簽定學術交流備忘錄後,今年四月底再度由校長林奇宏率行政及學術團隊成員訪問普渡大學,並共同簽定校級交換學生合約,建立更緊密的校級夥伴關係,另外,此行同時也簽定兩校半導體線上課程合作備忘錄,雙方未來將據此共同培育國際半導體人才。

陽明交大指出,這次出訪的行政及學術團隊包括策略長程海東、副校長李大嵩、國際長徐文祥,以及電機學院、國際半導體學院、產學創新研究學院等代表。除簽定交換學生合約及線上課程合作備忘錄兩項重要文件外,也持續洽談雙聯合約及共同研究計畫、中心。

代表團同時也兵分兩路,一團由林奇宏領軍與普渡大學工學院生醫工程系,針對雙邊生醫工程發展與定位等議題進行交流,及參訪Regenstrief Center for Healthcare Engineering。另一團則由李大嵩領軍,與普渡大學共同合辦先進奈米電子及能源材料研究工作坊(Advanced Nanoelectronics & Energy Materials Research Workshop),邀請包括台積電亞利桑那州技術長Charles Chu及聯發科Gary Chiu處長等企業代表共同參與,強化半導體人才培育的產學研鏈結。

陽明交大說,此行也參觀普渡大學最先進的研究機構Birck Nanotechnology Center,並與量子科學與工程研究所及物理與天文學系,針對量子科學進行討論及交流;以及與工學院線上會議,對於半導體領域研究合作進行深入討論;同時也進一步與工學院電機系簽訂線上課程合作意向書(Memorandum of Understanding for the Online Course Program),擴大兩校線上教育課程。

陽明交大整合了全校的半導體量能,全面提升與普渡大學合作的深度與廣度。此行感謝駐芝加哥辦事處,安排陽明交大代表團與西北大學、芝加哥大學、伊利諾大學系統等學界代表,以及非營利組織及校友會面,有助於未來陽明交大串接各式資源與人才互動平台,加深國際合作。

林奇宏表示,此行簽訂了交換學生及進一步洽談雙聯碩博學位,有助於學生拓展國際視野、增加國際移動力,並有機會取得雙邊學位證書;而共同開發線上的課程,輔以搭配實體課程,可將此混合學習轉換成學分,幫助學生更具競爭力。而在研究合作上,基於聯發科已在普渡大學成立半導體晶片設計中心,台積電於亞利桑那設廠,兩校也將與產業界的資源平台合作,啟動跨校層級的研究合作,強化國際的產學研鏈結。普渡大學有傳統深厚的科學基礎,推動基礎研究部分,也會和本校科學、理工及基礎材料領域,進行基礎前沿的研發合作案。