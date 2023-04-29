3天募足醫療專機費用！淡大交換生預計5/1返澳洲 父：感激不盡
來台灣當交換生的澳洲大學生肖雷（Alex Shorey）疑接觸滅鼠藥目前住院治療。他的家屬表示，已在3天內募得逾20萬澳元，足夠支付肖雷回澳洲的醫療專機費用，預計5月1日返國。
收治肖雷的台北醫學大學附設醫院今天證實，肖雷目前已轉至普通病房，據病人自述，中毒原因應與街頭小吃無關。
澳洲廣播公司（ABC）報導，24歲的男大生肖雷來自澳洲昆士蘭州南部的土烏巴市（Toowoomba），他先前來台灣淡江大學參與交換學程，在台期間疑似誤食滅鼠藥一度命危。
由於肖雷對他先前接受的維生素K及血漿療法出現過敏反應，因此肖雷的家屬希望將他送回澳洲，接受毒理學專科醫師的治療。
肖雷的姑姑伊麗莎白．肖雷－吉特森（ElizabethShorey-Kitson）告訴澳廣，由於保險不給付肖雷返回澳洲的醫療專機，因此他們透過群眾募資平台GoFundMe在短短3天內募得超過20萬澳元（約新台幣406萬元）款項，足以支付肖雷返回澳洲的醫療專機費用。
肖雷的姑姑說，醫療專機大約需要17萬2000澳元，其餘款項將捐給澳洲醫療後送組織「醫療救援」（Medical Rescue，暫譯）。
肖雷的父親史蒂夫．肖雷（Steve Shorey）表示，募款結果「令人震驚又瘋狂…我們感激不盡」。
他指出，兒子的情況正在好轉，目前所需氧氣量已比過去一週來的低，「他正在進食，血壓正在回升，脈搏也正逐步恢復正常」。
史蒂夫．肖雷說，至於兒子究竟怎麼接觸到滅鼠藥，至今仍是個謎，「我們知道的是，他很享受身為遊客在鄉間旅行的時光…很難得知滅鼠藥從何而來」。
報導稱，肖雷預計於5月1日搭機返國。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言