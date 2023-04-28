嘉大醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心揭牌 冠蓋雲集

嘉義大學上午在蘭潭校區舉行醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心揭牌，校長林翰謙偕同衛福部中藥司長黃怡超、市長黃敏惠、立委王美惠等共16位產官學界代表、民代、校友代表等，展現爭取醫學院決心及團結同心豐沛人脈。

醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心主任陳瑞祥副校長說，嘉大具完整臨床前動物實驗與驗證場域、中草藥育種與種植人才培育教研單位，以及智慧農業學生實習農場，未來中心將以中醫藥研究能量提升、推廣中藥溯源管理、確效安全及中藥業界品質管理，強化藥政管理需求。

加上植物綠色萃取工廠 （藥用作物製程管理)的綠色製程與綠色循環技術、中藥有效成分活性分析及制定，以及中藥指標成分測定與中醫藥製劑品質管理，推動台灣中醫藥產業符合聯合國永續發展目標。

林翰謙說，近年政府為降低進口中國藥材倚賴，推廣在地藥材生產規格化、中藥科學化、中草藥保健食品及保養品發展，努力推動中藥品質管理政策，但台灣中醫師以基層門診服務為主，臨床研究和中西醫結合照護人才嚴重不足，有鑑於此，嘉大爭取第8個醫學院設立，培養研究型中醫師，提升中醫藥研究能力，為中醫藥產業永續發展奠定良好基礎。

去年林翰謙率3位副校長與生科院教師團隊，為申請設置醫學院積極拜訪請益，與各界人士交換意見討論，彰投雲嘉缺乏醫學院，有賴醫學教育平衡發展，相信在逾11萬位校友支持與在地民眾盼望下成立醫學院，串聯縣市醫療機構與產業資源，建構產官學研合作平台，打造大嘉義地區成為智慧科技及醫療力醫療聚落。