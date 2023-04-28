嘉大爭取醫學院還未實現 衛福部想將國家中醫所設在這

國立嘉義大學積極爭取設置醫學院，上午舉行醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心揭牌，嘉義市長黃敏惠致詞透露，日前為衛福部長薛瑞元簡報，爭取嘉大醫學院及嘉基升格醫學中心，薛瑞元有意將衛福部國家中醫藥研究所（簡稱中醫所）設嘉義。

蘇瑞元獲母校嘉中傑出校友表揚，日前回嘉市接受表揚，黃敏惠帶衛生局長廖育瑋等在東區衛生所向薛瑞元簡報， 廖育瑋說，國家中醫所計畫在南部設置分部，嘉義大學擁有中醫藥材學術研究的能量基礎，積極爭取設醫學院，部長薛瑞元認為中醫所分部設嘉大是不錯的選擇。

廖育瑋表示，市府積極爭取國家中醫所分部設置，嘉大已與中醫所接洽，市長黃敏惠連任提出西區大發展，西區也有適合設置國家中醫所分部的地點。

嘉大爭取第8個學院醫學院，教育部及衛福部還未核定實現，先傳出國家中醫所分部有機會落腳嘉義市好消息，讓地方及中醫藥界感到興奮。衛福部國家中醫藥研究所是唯一國家級中醫藥研究公立機構，隸屬衛福部，成立於1963年。掌理有關中醫藥研究、實驗及發展等事宜，擁有近30位中藥與天然物化學和藥理的博士級研究人員，是台灣最具規模的中草藥研究重鎮。位在台北市北投區，毗鄰國立陽明交通大學。