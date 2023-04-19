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中華大學與東元電機產學合作！斥資百萬打造智慧健康宅

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學與東元電機產學合作，斥資百萬在觀光學院實習旅館打造的「智慧健康宅」今啟用，校長劉維琪致詞。記者王駿杰／攝影
中華大學與東元電機產學合作，斥資百萬在觀光學院實習旅館打造的「智慧健康宅」今啟用，校長劉維琪致詞。記者王駿杰／攝影

中華大學東元電機產學合作，斥資百萬在觀光學院實習旅館打造的「智慧健康宅」今啟用，該設計房由東元電機捐贈設備、台灣無線城網路科技公司提供AIOT智慧控制系統，再由建築系老師負責總體規畫設計，力求打造一間結合空氣清淨與智慧管家的健康房。

中華大學觀光學院長張馨文表示，學校實習旅館共有44個房間，近年來和各企業產學合作，已陸續完成包括漫畫房、茶花房、插畫房、HERE房、良辰校友房、六福房和海青房等10間設計房，此次東元房是第11間，主因是東元集團會長黃茂雄去年到學校參觀實習旅館，發現房間都是使用東元電冰箱，留下深刻印象，因此促成此次東元房的改建。

東元電機專員林琦指出，東元是智慧雲端空調的領導品牌，透過i-Air產品整合，將空調整合空氣清淨、除濕和換氣等功能，提供使用者最舒適的溫度、濕度及清淨度，特別是在客廳和臥室天花板安裝榮獲美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）金獎的東元獨家專利「UVC清淨模組」，可過濾99％的PM2.5，並抑制細菌及病毒99％，使用不鏽鋼靜電集塵濾網，可重複水洗，終身零耗材，且可釋放地面空間，不須再買清淨機。

Wifly City台灣無線城網路科技董事長陳文彬表示，小黑AI智慧聲控管家是目前台灣唯一採用最新物聯網AI類神經網路邊緣計算所開發出來的智慧家居系統，內部搭載最新物聯網AI邊緣計算語音辨識系統、紅外線學習控制器與雙頻無線控制模組，可讓任何廠牌家電瞬間變成智慧聲控家電，且不須透過WIFI網路、手機、APP或智慧音箱，只要插上電就可聲控設定家中有遙控器的家電。

陳文彬指出，該公司和中華大學建築與設計學院BIM中心長年合作，研發出10餘種情境模式，只要透過一句情境指令聲控主機，就能同時控制多個家電，像是回到家只要說一句「我回來了」，聲控主機就會自動將燈光、溫度、電視或窗簾，調到喜好的設定，而要外出時也只要說一句「我要出去了」，聲控主機就會自動關閉所有外出需要關閉的家電。

中華大學指出，這次東元房是由中華大學建築系助理教授劉芳嘉負責總體規畫設計，從規畫設計到施工完成共耗時半年。該房客廳的數位化造型藝術燈具「棘皮吊燈」則是由景觀系助理教授巫銘紘所研發，他以海洋棘皮造型生物為創作靈感，使用塑膠蛋盒為主要材料，透過數位設計工具創造出支撐泡殼的骨架系統，再由燈光產出美麗的光影效果。該作品因展現出幾何特徵美感與充滿環保人文意識的關懷，上周剛榮獲美國謬思設計大獎金獎的肯定。

中華大學與東元電機產學合作，斥資百萬在觀光學院實習旅館打造的「智慧健康宅」今啟用。記者王駿杰／攝影
中華大學與東元電機產學合作，斥資百萬在觀光學院實習旅館打造的「智慧健康宅」今啟用。記者王駿杰／攝影
中華大學與東元電機產學合作，斥資百萬在觀光學院實習旅館打造的「智慧健康宅」今啟用。記者王駿杰／攝影
中華大學與東元電機產學合作，斥資百萬在觀光學院實習旅館打造的「智慧健康宅」今啟用。記者王駿杰／攝影

聲控 AI 中華大學 東元電機

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