台捷友好！政大與查理大學締約 聚焦地緣政治與半導體

捷克眾議院議長艾達莫娃訪問團25日抵台，今日於外交部舉行合作備忘錄簽署儀式暨訪台記者會，國立政治大學校長李蔡彥和查理大學副校長波拉克（Jan Polák）代表簽署合作備忘錄，政大將派外教師至查大計畫中心擔任副主任，兩校學術研究將聚焦於地緣政治對半導體的影響。

本次捷克訪問團為台捷交流史上規模最大的代表團，捷克眾議院議長艾達莫娃金感謝台灣的熱情接待，此次記者會簽署數個涵蓋不同領域的合作備忘錄，雙方都對未來合作相當期待。

政大表示，「政大與查理大學供應鏈韌性教研中心計畫」由外交部提供經費，政大將派教師至查大的計畫中心擔任副主任，以英語授課。

在國內頂尖國立大學中，僅政大與陽明交大設有供應鏈相關研究中心，政大指出，此次計畫兩校將針對國際地緣政治對半導體產業的影響、半導體產業的永續發展，以及增加半導體供應鏈韌性等議題，在學術研究領域做出貢獻。明天查大訪問團將進一步赴政大討論合作內容，預計今年秋季開始執行。

政大指出，過去政大與查大的交流紀錄豐富，包括2006年兩校簽署校對校合作意向書及合作備忘錄，使查大成為政大在捷克首間結為姊妹校的大學，目前也有七位捷克學生在政大攻讀碩博士學位；2018年，政大與查大文學院簽署學生交換協議，以及2022年政大國務院與查大社科院簽署學生交換協議等，兩校雙聯學位計畫正研議中。

查理大學為歐洲頂尖研究型大學，也是捷克最高學府、中東歐歷史最悠久的大學。2023年大學排名QS為288、THE為501-600，現設有17個學院，學生人數逾5萬，校友在政界、文學、醫學等領域表現亮眼。查大也是政大在捷克的第一所姐妹校。