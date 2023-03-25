元宇宙傳播科技大爆發 40歲以下最期待娛樂功能發展

中國文化大學廣告學系即起推出畢業展「心觀世代NuSight Generation」，並發布「疫情下傳播科技大爆發！就你還沒跟上？」民調結果。調查指出，元宇宙發展下98%民眾認為社交工具越來越多，逾五成民眾認為傳播科技發展能讓用戶互動性更高，但專家指出，社交工具越來越多，大多數民眾還是希望能面對面互動。

文大廣告學系主任鈕則勳表示，調查發現，有將近一半的民眾認為疫情影響下「社交娛樂減少」。對於學生族群而言，調查發現疫情影響最嚴重的是「上課品質下降」，畢竟在疫情期間線上上課時，常遇到設備問題；對上班族而言，疫情影響最嚴重的方面是「公司業績下滑」，甚至因為遠距上班，大多數行業業績下滑，甚至導致公司裁員。

調查也指出，元宇宙發展下98%民眾認為社交工具越來越多，逾五成民眾認為傳播科技發展能讓用戶互動性更高。資深媒體人黃慧婷表示，不論喜不喜歡，元宇宙都已經存在現實世界中。

黃慧婷指出，民調顯示，期待元宇宙發展大致可分為三塊，40歲以下「社群世代」偏重社交、娛樂功能，特別是26至40歲期待遊戲娛樂占比超過50%；41至50歲「中壯世代」大多已成家立業，重視務實導向需求，期待工作、購物功能的比例較高；51歲以上乃至中高齡族群則愛好旅遊，符合近退休世代的生活期待。

鈕則勳也表示，從疫情下民衆社交情況的調查也可發現，雖然社交工具越來越多，但疫情下民眾的社交地點受限，和別人互動時間變少，社交圈也因而變小，大多數民眾還是希望能面對面互動。

黃慧婷指出，民調也顯示一個有趣現象，高教育程度民眾比較擔心「個人隱私問題」及「資訊安全問題」；中低教育程度的民眾最不擔心「金流貨幣問題」。但科技便利與資安息息相關，政府在真實世界推廣元宇宙科技時，更應加強防駭、資安教育，以免道高一尺、魔高一丈，現實世界的努力也會付諸流水。

文大廣告學系本次共收集了1000份問卷回復，整體回收樣本男性比例約占三成，女性比例約占七成，受測者教育程度以大學最多，將近八成。