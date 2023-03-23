美墨邊境有望成科技業重鎮 政大規畫海外實習計畫

2021年起美國與墨西哥邊境逐漸成為台商和科技業發展重鎮，國立政治大學近期赴美墨考察，推動2023海外職涯發展元年，由於美、加、墨三國電子產業近期逐漸走向供應鏈整合，墨西哥城已於首都近郊設置16個科學園區，有望成為未來台灣科技產業的施力點，政大近期已著手規劃美墨海外學習與實習計畫。

國立政治大學近期前往美墨考察。由副學務長古孟玄、職涯中心總監張文美等人赴美墨拜訪艾爾帕索市台灣商會會長Alex Liao、台灣駐墨西哥大使鄭正勇以及10家企業機構。

2023年為政大的海外職涯發展元年，墨西哥台灣工商會榮譽會長林裕期提到，墨西哥是未來20年發光發亮的經濟體，由於美、加、墨三國電子產業近期逐漸走向供應鏈整合，墨西哥城已於首都近郊設置16個科學園區，可為台灣科技產業的施力點。

林裕期指出，這回政大團隊考察點包括美墨邊境的德州大學艾爾巴索分校(The University of Texas at El Paso, UTEP)、英業達、緯創資通（Wistron）、和碩聯合科技（Pegatron）以及艾華中文學校（Ai-Hwa Chinese Language School）等。

此外，隨孔子學院退出美國高教，許多台商子女於美墨就讀時缺乏華語教學課程與師資，華語文教學人才市場也逐漸轉向台灣。長期推動正體字及中華傳統文化的艾華中文學校校長祁沁萍期表示，未來若有華語教學實習或正式職缺，將透過政大協助招募。

古孟玄表示，語文能力、多元國際化及跨領域的特質，是企業在墨西哥遴選人才的關鍵。政大已著手規劃「美墨海外學習與實習計畫，」並邀請當地台商總會幹部、校友會學長姐們蒞校或遠端連線，與同學介紹當地風土民情與產業環境。

古孟玄也說，政大也積極籌備墨西哥及拉丁美洲研究學術單位，期能結合產學合作、文化交流以及語言等，培育對拉丁美洲更深度認識的人才，拓展產學合作的機會。