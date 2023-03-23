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惡犬橫行清大女宿！學生遭咬「腳踝全是血」送醫 1犬落網2隻仍在逃

聯合新聞網／ 綜合報導
近期清華大學校園頻傳有外地的流浪狗進到校園內，甚至對學生發動攻擊。圖擷取自清大懷生社臉書
近期清華大學校園頻傳有外地的流浪狗進到校園內，甚至對學生發動攻擊。圖擷取自清大懷生社臉書

近期清華大學校園頻傳有外地的流浪狗進到校園內，甚至對學生發動攻擊。有學生po文表示，一周內就發生3到4起被咬傷事件，讓學生們人心惶惶，也對校方的處理態度有所質疑。對此，清大懷生社也在臉書分享，昨晚深夜已捕捉到3惡犬中的1隻，而校方也預計在周六與動保所開會，研擬誘捕計畫。

該名學生在Dcard發文，表示近期有3隻黑色野狗會聚集在女宿舍徘徊，並會對學生攻擊，有名女學生走在路上，未做出挑釁行為，就被3隻狗包圍咬傷左大腿。

昨(22)日晚間8點多又有學生被咬傷，該名同學腳踝處撕裂傷，還有許多小傷口，整個腳踝都是血，受傷後立即叫救護車去醫院，該名同學的友人表示，「真的是不敢目睹，腳都是血而且傷口很長，還有被縫好幾針」。

由於3隻黑犬咬人事件一再發生，使得學生們現在晚上回宿舍時只敢結伴同行，也有人選擇找友人借住，每天都在擔心下個被咬的會是自己。

對此，清大懷生社先前也發文指出，針對近期常接獲校內出現流浪犬通報，懷生社與校方合作聯繫動保所等單位協助，黑狗群早上容易出現在「梅園」一帶，晚上則容易出現在「女宿區」，提醒同學若需要經過此區域，請盡量結伴同行。

清大懷生社表示，22日晚間23點3黑犬幫其中1隻已由懷生社同學請來的專業誘捕人士捕捉成功，校方則預計於這周六與動保所開會研擬誘捕計畫，詳細資訊請參考事務組網站。

清大懷生社也提醒同學，若遇到剩下的兩隻黑狗，請保持冷靜面對牠們，勿轉頭逃跑，狗狗會更容易追人，若有必要可以隨身攜帶雨傘，可張開擋在身前，擋住野狗視線並增大自身體積，也請同學們儘量結伴同行。

清華大學 宿舍

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