快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繁星推薦放榜17校滿招 世新大學錄取率100％

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
世新大學表示，繁星推薦今天放榜，學校錄取率100%。圖／世新大學提供
世新大學表示，繁星推薦今天放榜，學校錄取率100%。圖／世新大學提供

大學甄選入學委員會今（3/21）日公布112學年度「繁星推薦」招生管道第1類至第7類學群錄取結果，錄取率62.71％，世新大學在參與招生的66所學校中，以錄取率100%列名17所滿招學校名單，今年滿招的學校還包括國立政治大學、國立台灣海洋大學、國立中正大學，私立大學則包括元智大學、長庚大學等。

今年大學繁星推薦缺額數共計1330個，較去年增加411個，全台141系無人錄取，除了私立大學有缺額外，台大、成大、清大等校都有缺額。

世新大學今天表示，世新大學大學繁星推薦管道19個學系最終錄取322人，此入學管道由高中向大學校系推薦符合資格的學生，提供各地區學生均等機會，世新大學以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」深受學生、家長與企業青睞。

世新大學指出，近年陸續啟用450吋投影幕的「8K影視廳」、占地470坪的「LVS智能攝製基地」與跨媒介的「影音播客直播間」，以頂尖硬體設備搭配跨系所、跨專業的課程，讓橫跨新聞傳播學院、管理學院、人文社會學院、法律學院的19個學系學生都能跨域學習。

世新大學表示，學校協助學生在校園接觸產業趨勢，達到學用合一、接軌職涯，也能啟發學生創造性思考，實現畢業與就業零時差的高教目標。

世新大學 繁星 放榜

延伸閱讀

繁星推薦缺額逾200私校最多 文大：科系多想再拚一年

大學繁星推薦放榜 台中兩私校依學生性向輔導獲致好成績

南投中興高中繁星亮眼 張晏筠勇敢挑戰錄取台大化工

繁星推薦亮眼 長榮高中上國立大學破七成

相關新聞

中原大學未來旅行元宇宙智慧教室揭牌 開發四大教案

因應全球科技發展趨勢，中原大學為培育人才，於校內建置「未來旅行元宇宙智慧教室」，結合中原校內專業師資團隊與愛迪斯科技股份...

繁星推薦放榜17校滿招 世新大學錄取率100％

大學甄選入學委員會今（3/21）日公布112學年度「繁星推薦」招生管道第1類至第7類學群錄取結果，錄取率62.71％，世...

大一生聽到系上老師說「這句話」要小心？網認同喊：還不轉系

從事的行業若與大學讀的科系無關等於白念？有網友便分享自己剛入學時，系主任所說過的一番話，原PO表示，當時以為前途一片光明，如今看來，或許該「重考逃命去」。文章一出，也引發網友共鳴，表示聽到這一番話就該做好轉系的打算了。...

台大首個學生設計課程 「看電影學愛情」千人瘋搶修

國立台灣大學創新設計學院自109學年度開始實行「設計你的課程」計畫，邀請學生設計一堂課，推廣學生覺得重要的能力，首個由學...

台大首個學生設計課程 「看電影學愛情」2千人搶修

台灣大學創校以來，第一個由學生發想設計的課程「看電影學愛情」，獲得學校承認為2學分的通識課，這學期有2099人搶修，最終...

教學升等難／做研究才是正途？台大教學升等掛零 教授：開小門是「制度墜落」

教育部統計，台灣大學、清華大學、成功大學、政治大學及陽明交通大共五間頂尖大學，從106到110年五年間，僅有八位專任教師以教學實務通過升等，其中台大和政大更是「掛零」。頂大教授說，許多大學評鑑的KPI會看學校所有老師的平均研究表現，無形中鼓勵研究升等，而非用較難以量化的教學表現來升等；有台大教授認為，大學老師一定要做研究，因為大學要創新，不能永遠只教已知的知識。研究失能，改教學升等是「制度墜落」，結果就是「長官認同」的人，才用得到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦