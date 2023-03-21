繁星推薦放榜17校滿招 世新大學錄取率100％

大學甄選入學委員會今（3/21）日公布112學年度「繁星推薦」招生管道第1類至第7類學群錄取結果，錄取率62.71％，世新大學在參與招生的66所學校中，以錄取率100%列名17所滿招學校名單，今年滿招的學校還包括國立政治大學、國立台灣海洋大學、國立中正大學，私立大學則包括元智大學、長庚大學等。

今年大學繁星推薦缺額數共計1330個，較去年增加411個，全台141系無人錄取，除了私立大學有缺額外，台大、成大、清大等校都有缺額。

世新大學今天表示，世新大學大學繁星推薦管道19個學系最終錄取322人，此入學管道由高中向大學校系推薦符合資格的學生，提供各地區學生均等機會，世新大學以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」深受學生、家長與企業青睞。

世新大學指出，近年陸續啟用450吋投影幕的「8K影視廳」、占地470坪的「LVS智能攝製基地」與跨媒介的「影音播客直播間」，以頂尖硬體設備搭配跨系所、跨專業的課程，讓橫跨新聞傳播學院、管理學院、人文社會學院、法律學院的19個學系學生都能跨域學習。

世新大學表示，學校協助學生在校園接觸產業趨勢，達到學用合一、接軌職涯，也能啟發學生創造性思考，實現畢業與就業零時差的高教目標。