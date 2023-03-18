台大論文被引用數近十年看漲 校長陳文章：短中期向東京大學看齊

國立台灣大學今天舉行111學年第二學期第一次校務會議，校長陳文章今年1月上任，擇於今天校務會議說明願景和校務報告，陳文章以「打造世界級學府 展現百年的榮耀」為題提到，台大於2022年時各項研究數據已和日本京都大學十分接近，希望短中期標竿向東京大學看齊，長遠目標則展望比肩加州大學洛杉磯分校（UCLA）。

陳文章今於校務會議上說明治校願景和校務報告。陳文章指出，台大的優勢在於領域多元、研究卓越和國際連結緊密，學校2022年各項辦學數據已和京都大學很接近，短中期標竿則展望日本東京大學，長期標竿則鎖定UCLA。

東京大學、京都大學作為日本高等教育雙璧，陳文章表示，很多人會認為台大到底有什麼本事，但學校統計，近十年來每名教師論文被引用數均逐年增加；高引論文數近十年來亦逐年提升，登上頂尖或卓越期刊的論文數也從2013年的30篇，至2022年已有58篇。

此外，陳文章也指出，22項ESI學科領域中，台大則有19項領域進入世界前百分之一，包括電腦科學、工程、臨床醫學、社會科學、免疫學和藥理毒理學等。

陳文章也說，近期台大醫院評比出爐，世界排名249名，不少學界人士都認為不太可能，台大醫院至少能排世界前一百名。外界習慣看排名評斷大學，但有時國際評比不竟然能完全展現台大的品質，或反應人才培育和社會貢獻。