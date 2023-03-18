快訊

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

「兒時」網咖1小時多少錢？釣出一大批苦主：以前有錢人未免太多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大論文被引用數近十年看漲 校長陳文章：短中期向東京大學看齊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章今天表示，台大於2022年時各項研究數據已和日本京都大學十分接近，希望短中期標竿向東京大學看齊。本報資料照片
台大校長陳文章今天表示，台大於2022年時各項研究數據已和日本京都大學十分接近，希望短中期標竿向東京大學看齊。本報資料照片

國立台灣大學今天舉行111學年第二學期第一次校務會議，校長陳文章今年1月上任，擇於今天校務會議說明願景和校務報告，陳文章以「打造世界級學府 展現百年的榮耀」為題提到，台大於2022年時各項研究數據已和日本京都大學十分接近，希望短中期標竿向東京大學看齊，長遠目標則展望比肩加州大學洛杉磯分校（UCLA）。

陳文章今於校務會議上說明治校願景和校務報告。陳文章指出，台大的優勢在於領域多元、研究卓越和國際連結緊密，學校2022年各項辦學數據已和京都大學很接近，短中期標竿則展望日本東京大學，長期標竿則鎖定UCLA。

東京大學、京都大學作為日本高等教育雙璧，陳文章表示，很多人會認為台大到底有什麼本事，但學校統計，近十年來每名教師論文被引用數均逐年增加；高引論文數近十年來亦逐年提升，登上頂尖或卓越期刊的論文數也從2013年的30篇，至2022年已有58篇。

此外，陳文章也指出，22項ESI學科領域中，台大則有19項領域進入世界前百分之一，包括電腦科學、工程、臨床醫學、社會科學、免疫學和藥理毒理學等。

陳文章也說，近期台大醫院評比出爐，世界排名249名，不少學界人士都認為不太可能，台大醫院至少能排世界前一百名。外界習慣看排名評斷大學，但有時國際評比不竟然能完全展現台大的品質，或反應人才培育和社會貢獻。

陳文章也談到第二期高教深耕計畫總體目標，他表示，將以台灣為基石執行全球連結、邁向國際頂尖，選定重點研究領域發展研究特色，並加強產學合作帶動產業發展。

國立台灣大學今舉行111學年第二學期第一次校務會議。記者許維寧／攝影
國立台灣大學今舉行111學年第二學期第一次校務會議。記者許維寧／攝影

陳文章 東京大學 台大

延伸閱讀

盼「鄉鄉有台大」 校長陳文章：繁星推薦占比從10%增至15%

【重磅快評】翁達瑞脫身 高虹安恐難討回公道

選前控柯志恩論文「學術不倫」 旅美教授「翁達瑞」不起訴

台積電台大校園徵才搶人 校長陳文章提3特質最受企業關心

相關新聞

中原大學未來旅行元宇宙智慧教室揭牌 開發四大教案

因應全球科技發展趨勢，中原大學為培育人才，於校內建置「未來旅行元宇宙智慧教室」，結合中原校內專業師資團隊與愛迪斯科技股份...

台大已入學者畢業證書免加註「在職專班」 葉匡時：不太能理解

台大為保障在職專班在校生權益，111學年前入學的在職專班學生，無需加註「在職專班」字；自112學年、今年8月入學的在職專...

東吳校慶星光熠熠！吳汶芳、閻奕格熱血開唱 「東吳大谷翔平」奪MVP

台灣瘋世界棒球經典賽，東吳大學棒球小將也在UBL大專棒球運動聯賽大顯身手，以12比8打敗陽明交大抱回冠軍，拿下東吳棒球隊...

促成學界、企業良善循環 陳文章籲：不要否定在職專班

國立台灣大學昨日教務會議拍板，自112學年、今年8月入學的在職專班生畢業證書將會加註「在職專班」，但有學生反彈，認為加註...

台大論文被引用數近十年看漲 校長陳文章：短中期向東京大學看齊

國立台灣大學今天舉行111學年第二學期第一次校務會議，校長陳文章今年1月上任，擇於今天校務會議說明願景和校務報告，陳文章...

學術照妖鏡／同儕審查看作者決定命運？為何諾獎得主投稿也會碰壁

學術界恩恩怨怨，常發生在期刊審查中，「單盲」審查可能引發「馬太效應」（Matthew effect），且不一定是「正向」，科技部前次長、台大醫學院教授錢宗良曾有一篇研究的共同作者是該領域的國際級大師，投稿卻屢屢受挫。也有學者說，年輕時擔任科大講師曾投稿遭退，數年後他轉任其他大學的副教授，同篇論文再次投稿卻被刊登，命運完全不同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦