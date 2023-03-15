快訊

經典賽／終結者連線險勝澳洲 古巴隔17年重返四強

資深媒體人劉忠繼血癌病逝 醫曝「三大類症狀」你不可不知

普發6000元有5種方式 鄭文燦：估計400多萬人直接入帳

新北校園首場徵才淡大開跑 94家廠商釋4700職缺

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市首場校園就博會在淡江大學啟動，邀請94家廠商合計釋出超過4700個職缺。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市首場校園就博會在淡江大學啟動，邀請94家廠商合計釋出超過4700個職缺。 圖／紅樹林有線電視提供

畢業季拼就業，新北校園徵才開跑，新北市政府勞工局與轄內大專院校合辦8場校園就業博覽會，首場校園就博會今(15)日在淡江大學啟動，邀請94家廠商合計釋出超過4700個職缺，其中也包括620個兼職職缺，讓現場學生能夠畢業無縫接軌即就業。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，這次參與徵才廠商職缺，平均薪資近36K較去年多出3K，且薪資在40K以上的職缺數比去年多2倍以上，顯示企業為搶得好人才，更願意開出高薪吸引青年學子加入。其中廠商佔比最高的是科技製造業有44家，佔總廠商數4成6。

這次徵才學校表示，未來趨勢不僅是要有AI智慧科技的加入，還需要環境永續SDGs以AI + SDGs 等於無限為治校理念目標，更成為企業最青睞的大學之一。

勞工局表示繼淡江大學首場校園徵才之後，4月25日將在致理科技大學辦理就業博覽會，接下來還有東南科大，緊接著 5月明志科技大學、真理大學、臺灣藝術大學、亞東科技大學、宏國德霖科技大學等場次的校園徵才，此外現場也規劃AR/VR科技求職體驗、青年就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務，歡迎求職朋友前往體驗。

勞工局 淡江大學 求職 青年 薪資

延伸閱讀

新北角頭母喪出殯千人參加 警方強勢監控查獲通緝、帶刀13人

新北身心障礙青年赴美藝術文化交流 侯友宜授旗勉勵

補足社安網漏洞 新北建立區級社福整合平台接住弱勢家庭

新北樹林體育園區2處土地將變更 推動板樹社宅、醫動養園區

相關新聞

台大試辦3教室供午休 學生再爭取耳塞、抱枕

台灣大學校園廣大，且通勤師生眾多，學生常抱怨缺乏午休空間，校方同意本週起試辦3間教室開放午休，學生會更考慮再爭取擴大，並...

中原大學未來旅行元宇宙智慧教室揭牌 開發四大教案

因應全球科技發展趨勢，中原大學為培育人才，於校內建置「未來旅行元宇宙智慧教室」，結合中原校內專業師資團隊與愛迪斯科技股份...

新北校園首場徵才淡大開跑 94家廠商釋4700職缺

畢業季拼就業，新北校園徵才開跑，新北市政府勞工局與轄內大專院校合辦8場校園就業博覽會，首場校園就博會今(15)日在淡江大學啟動，邀請94家廠商合計釋出超過4700個職缺...

中信金與6所大學合作 打造全台規模最大跨校課程

隨著金融科技創新腳步加快，人才培育愈發重要，中信金控今表示，從去2022年就起攜手政大金融科技研究中心主導的「五校聯盟」...

陽明交大辦校內座談會 師生討論生成式AI工具使用觀點

陽明交通大學於分別於3月10日及14日舉辦教師與學生的校內座談會，透過開放的多方討論蒐集師生對生成式AI工具（ChatG...

漆彈場搬移到原鄉！高雄學生選手體驗衝鋒陷陣實戰競技

高雄市立社會教育館、高雄市漆彈推廣協會、教育局家庭教育中心、六龜高中及桃源國中，合辦「運動i臺灣2.0高雄市原住民漆彈運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦