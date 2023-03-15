新北校園首場徵才淡大開跑 94家廠商釋4700職缺

畢業季拼就業，新北校園徵才開跑，新北市政府勞工局與轄內大專院校合辦8場校園就業博覽會，首場校園就博會今(15)日在淡江大學啟動，邀請94家廠商合計釋出超過4700個職缺，其中也包括620個兼職職缺，讓現場學生能夠畢業無縫接軌即就業。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，這次參與徵才廠商職缺，平均薪資近36K較去年多出3K，且薪資在40K以上的職缺數比去年多2倍以上，顯示企業為搶得好人才，更願意開出高薪吸引青年學子加入。其中廠商佔比最高的是科技製造業有44家，佔總廠商數4成6。

這次徵才學校表示，未來趨勢不僅是要有AI智慧科技的加入，還需要環境永續SDGs以AI + SDGs 等於無限為治校理念目標，更成為企業最青睞的大學之一。

勞工局表示繼淡江大學首場校園徵才之後，4月25日將在致理科技大學辦理就業博覽會，接下來還有東南科大，緊接著 5月明志科技大學、真理大學、臺灣藝術大學、亞東科技大學、宏國德霖科技大學等場次的校園徵才，此外現場也規劃AR/VR科技求職體驗、青年就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務，歡迎求職朋友前往體驗。