花式滑冰國手跨足資工 開發動作分析系統為動作糾錯

國立中央大學資工系學生謝瑄具備花式滑冰經驗，曾經於2014年代表台灣參加ISU亞洲公開花式滑冰錦標賽並奪得銅牌，憑藉國手經驗，謝瑄和同學吳秉鴻在教授周立德指導下，開發出一套「花式滑冰動作分析系統」，為國內第一個自動化分析花式滑冰跳躍的軟體工具，協助滑冰選手輕鬆評估跳躍動作表現。

謝瑄表示，「花式滑冰動作分析系統」藉由輸入花式滑冰的跳躍動作影片生成肢體骨架，並採用長短期記憶模型（Long Short-Term Memory, LSTM）針對跳躍種類、空中轉體周數、是否失誤、起跳腳及起跳刀刃等動作細節進行分析，再依據分析結果，自動產生跳躍細節語音講解。

系統可分析花式滑冰所有跳躍動作種類，包含阿克塞爾跳（Axel）、後外跳（Loop）、後內點冰跳（Flip）、後內跳（Salchow）、後外點冰跳 （Toeloop）、勾手跳（Lutz） 等六種。不僅能提供花式滑冰選手更精確的分析資訊，也幫助選手更全面地檢討跳躍動作，從而改進技術動作的表現。

中央大學表示，謝瑄和吳秉鴻前後花費一年時間，觀看多部國際賽事影片，擷取400段珍貴的跳躍影片再進行自動化動作分析，指導教授周立德悉心指導，在機器學習模型上給予指導方向，並在實作階段，幫助學生順利找到理想的解決方式。

資工系教授周立德表示，該項創新作品凸顯了科技跨域整合能力的重要性，尤其謝瑄大二才轉學至中央大學資工系，除了運動天份外，也展現過人的毅力，課業表現優異，相信未來會為台灣的運動科技發展再添貢獻。