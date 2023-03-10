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花式滑冰國手跨足資工 開發動作分析系統為動作糾錯

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中央大學資工系四年級的謝瑄（中）和吳秉鴻（左），在資工系教授周立德（右）指導下，在2022年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽中榮獲智慧機器組第二名。圖／中央大學提供
中央大學資工系四年級的謝瑄（中）和吳秉鴻（左），在資工系教授周立德（右）指導下，在2022年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽中榮獲智慧機器組第二名。圖／中央大學提供

國立中央大學資工系學生謝瑄具備花式滑冰經驗，曾經於2014年代表台灣參加ISU亞洲公開花式滑冰錦標賽並奪得銅牌，憑藉國手經驗，謝瑄和同學吳秉鴻在教授周立德指導下，開發出一套「花式滑冰動作分析系統」，為國內第一個自動化分析花式滑冰跳躍的軟體工具，協助滑冰選手輕鬆評估跳躍動作表現。

謝瑄表示，「花式滑冰動作分析系統」藉由輸入花式滑冰的跳躍動作影片生成肢體骨架，並採用長短期記憶模型（Long Short-Term Memory, LSTM）針對跳躍種類、空中轉體周數、是否失誤、起跳腳及起跳刀刃等動作細節進行分析，再依據分析結果，自動產生跳躍細節語音講解。

系統可分析花式滑冰所有跳躍動作種類，包含阿克塞爾跳（Axel）、後外跳（Loop）、後內點冰跳（Flip）、後內跳（Salchow）、後外點冰跳 （Toeloop）、勾手跳（Lutz） 等六種。不僅能提供花式滑冰選手更精確的分析資訊，也幫助選手更全面地檢討跳躍動作，從而改進技術動作的表現。

中央大學表示，謝瑄和吳秉鴻前後花費一年時間，觀看多部國際賽事影片，擷取400段珍貴的跳躍影片再進行自動化動作分析，指導教授周立德悉心指導，在機器學習模型上給予指導方向，並在實作階段，幫助學生順利找到理想的解決方式。

資工系教授周立德表示，該項創新作品凸顯了科技跨域整合能力的重要性，尤其謝瑄大二才轉學至中央大學資工系，除了運動天份外，也展現過人的毅力，課業表現優異，相信未來會為台灣的運動科技發展再添貢獻。

「花式滑冰動作分析系統」已於2022年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽中脫穎而出，榮獲智慧機器組第二名。

中央大學資工系謝瑄擁有資訊工程及花式滑冰雙背景，透過開發出自動化動作分析系統，可協助滑冰選手更輕鬆地評估自己的跳躍動作表現。圖／謝瑄提供
中央大學資工系謝瑄擁有資訊工程及花式滑冰雙背景，透過開發出自動化動作分析系統，可協助滑冰選手更輕鬆地評估自己的跳躍動作表現。圖／謝瑄提供

中央大學 運動 語音

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