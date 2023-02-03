他看好「AI取代醫師」問診、開藥⋯工科將超越醫科？網笑外行

AI科技日漸進步，機器人已可取代部分簡易人工作業。有網友認為，醫師「問診、開藥」交給AI來做看起來是沒有問題的，未來工科可能超越醫科發展。一番言論卻被其他人嗆爆，PTT網友留言「你想一下AI面對精神科病人如何問診？只有外行人才說出問診只有問幾句和開藥這些話」。

一名網友在PTT發文表示「工科超越醫科的一天可能會到來，醫科最後要做的問診、開藥、開刀，前幾年deep learning火熱時，醫療這塊領域被討論的最多。但是沒有一個實例讓人更近一步看到下一個階段。一些聊天機器人，罐頭式的回應更是潑人冷水。

但是今天的ChatGPT，它的表現好到驚人。問診-開藥交給AI來做看起來是沒有問題的。只要國際組織能訂出嚴格的標準，通過標準規範的AI才能執業， 就不再需要那麼多的一線醫生」。

然而其他網友多不認同他的論點，紛紛留言「開錯藥，誰負責？」、「真的不想噓，你想一下AI面對精神科病人如何問診？只有外行人才說出問診只有問幾句和開藥這些話，舉例來說，肚子痛可以是一般腸胃炎，也有可能是胰臟炎腹膜炎甚至是RAA，AI可以做PE嗎？我只能說所謂的工科超越醫科，下輩子也不可能」。

還有網友留言「這兩個又不是對立的，未來一定是更多的合作」、「想太多，看那個政府敢把責任都給AI？醫療行為終究還是有咎責的問題，你就別幻想了」、「AI最基礎是訓練資料，請問工程師的訓練資料哪裡來的？」

不過也有網友力挺「醫生看診開藥本來就沒那麼難，什麼症狀都有相對應的藥物，早就已經可以被取代，藥師也是一樣，去看皮膚科耳鼻喉科，醫生永遠都開那幾種藥，不是類固醇就抗生素，說AI不能取代誰信」。