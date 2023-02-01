南臺科大校長交接 吳誠文幼時少棒投手現掌大學校長
南臺科技大學今辦理卸新任校長交接，新上任吳誠文是1971年世界少棒賽冠軍巨人隊主投，迄今搖身為大學校長，傲人經歷更顯傳奇，成為全場焦點。
南臺科技大學卸新任校長交接典禮，在董事長張信雄監交下，卸任校長盧燈茂將印信交接給新任校長吳誠文，除蔡英文總統及副總統賴清德頒賀電祝福，南臺科大董事羅智先、監察人吳樹民、校友總會理事長黃進發、產官學研及媒體等300餘位校內外貴賓蒞會觀禮，會場冠蓋雲集。
吳誠文是南臺第五任校長，美國加州大學聖塔巴巴拉校區電機與電腦工程學系碩士、博士，歷任成大前副校長、工研院南分院執行長。
他出身台南，是1971年贏得世界少棒賽冠軍、風靡全台的巨人隊主投，台大電機系畢業後公費赴美研習電腦科技，1987年時任清大工學院長李家同力邀回台任教，多年後決心回故鄉服務。
張信雄致詞時，除對卸任校長盧燈茂任內努力感謝，期許新任校長吳誠文及團隊能就師資、設備、招生、國際化、產學及研究等方面有更傑出表現，將南臺推上更高巔峰。
吳誠文表示，未來將在南臺科大學理與實務並重，師生同作共學的優良傳統基礎上繼續向前邁進，加強與台灣國際知名企業深化合作，在人工智慧與半導體應用、車用動力電子、綠能電子、高頻通訊系統與應用等需才殷切領域，結合友校為產業建立技職學士、產業碩士與工程博士人才培育快速通道，包含本國及國際學生；在強化產業實作教學與實務聯結，持續推動互動和合作式探索授課方式，開發跨領域學習與系統整合實作課程，改善實作環境與教學場域。
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