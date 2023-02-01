南臺科大校長交接 吳誠文幼時少棒投手現掌大學校長

南臺科技大學今辦理卸新任校長交接，新上任吳誠文是1971年世界少棒賽冠軍巨人隊主投，迄今搖身為大學校長，傲人經歷更顯傳奇，成為全場焦點。

南臺科技大學卸新任校長交接典禮，在董事長張信雄監交下，卸任校長盧燈茂將印信交接給新任校長吳誠文，除蔡英文總統及副總統賴清德頒賀電祝福，南臺科大董事羅智先、監察人吳樹民、校友總會理事長黃進發、產官學研及媒體等300餘位校內外貴賓蒞會觀禮，會場冠蓋雲集。

吳誠文是南臺第五任校長，美國加州大學聖塔巴巴拉校區電機與電腦工程學系碩士、博士，歷任成大前副校長、工研院南分院執行長。

他出身台南，是1971年贏得世界少棒賽冠軍、風靡全台的巨人隊主投，台大電機系畢業後公費赴美研習電腦科技，1987年時任清大工學院長李家同力邀回台任教，多年後決心回故鄉服務。

張信雄致詞時，除對卸任校長盧燈茂任內努力感謝，期許新任校長吳誠文及團隊能就師資、設備、招生、國際化、產學及研究等方面有更傑出表現，將南臺推上更高巔峰。