快訊

《灌籃高手》襲捲全台票房 井上雄彥用這些方法再次塑造經典

台南冰品名店3月起改週休5日 忠實粉絲淚崩：更排不到了！

護海公投選前卡關、選後急定調 內政部技術性封殺

南臺科大校長交接 吳誠文幼時少棒投手現掌大學校長

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南臺科大校長吳誠文是1971年世界少棒賽冠軍巨人隊主投，迄今搖身為大學校長，畢生「斜槓」傲人經歷，更顯傳奇。圖 ／本報資料照
南臺科大校長吳誠文是1971年世界少棒賽冠軍巨人隊主投，迄今搖身為大學校長，畢生「斜槓」傲人經歷，更顯傳奇。圖 ／本報資料照

南臺科技大學今辦理卸新任校長交接，新上任吳誠文是1971年世界少棒賽冠軍巨人隊主投，迄今搖身為大學校長，傲人經歷更顯傳奇，成為全場焦點。

南臺科技大學卸新任校長交接典禮，在董事長張信雄監交下，卸任校長盧燈茂將印信交接給新任校長吳誠文，除蔡英文總統及副總統賴清德頒賀電祝福，南臺科大董事羅智先、監察人吳樹民、校友總會理事長黃進發、產官學研及媒體等300餘位校內外貴賓蒞會觀禮，會場冠蓋雲集。

吳誠文是南臺第五任校長，美國加州大學聖塔巴巴拉校區電機與電腦工程學系碩士、博士，歷任成大前副校長、工研院南分院執行長。

他出身台南，是1971年贏得世界少棒賽冠軍、風靡全台的巨人隊主投，台大電機系畢業後公費赴美研習電腦科技，1987年時任清大工學院長李家同力邀回台任教，多年後決心回故鄉服務。

張信雄致詞時，除對卸任校長盧燈茂任內努力感謝，期許新任校長吳誠文及團隊能就師資、設備、招生、國際化、產學及研究等方面有更傑出表現，將南臺推上更高巔峰。

吳誠文表示，未來將在南臺科大學理與實務並重，師生同作共學的優良傳統基礎上繼續向前邁進，加強與台灣國際知名企業深化合作，在人工智慧與半導體應用、車用動力電子、綠能電子、高頻通訊系統與應用等需才殷切領域，結合友校為產業建立技職學士、產業碩士與工程博士人才培育快速通道，包含本國及國際學生；在強化產業實作教學與實務聯結，持續推動互動和合作式探索授課方式，開發跨領域學習與系統整合實作課程，改善實作環境與教學場域。

南臺科技大學今辦理卸新任校長交接典禮，新任校長吳誠文（右）從卸任校長盧燈茂接下學校印信（左），由董事長張信雄監交。記者謝進盛／攝影
南臺科技大學今辦理卸新任校長交接典禮，新任校長吳誠文（右）從卸任校長盧燈茂接下學校印信（左），由董事長張信雄監交。記者謝進盛／攝影

南臺科技大學 南臺科大 蔡英文

延伸閱讀

棒球／華南金控青少棒捕手營 鄭達鴻攜2國手當教練

經典賽／美國教頭談克蕭 爆料「他竟擔心會害了球隊」

中職／郭俊麟目標投滿百局 春訓百球起跳有日職經驗

中職／郭勇志讚悍將年輕投手求知慾高 點名印象深3新秀

相關新聞

台大幫、中研院幫夾擊 管中閔友人曾斷言：選不上校長

台大前校長管中閔預計於今年三月出版新書《大學的脊梁》，詳細記述2018年的台大校長遴選案。管中閔今天（2/1）再於社群平...

成大新卸任校長交接 公布全新治校團隊名單

成大第18屆新、卸校長交接典禮，今天由教育部次長劉孟奇監交，新任校長沈孟儒由卸任校長蘇慧貞手中接下校長印信，正式上任。

南臺科大校長交接 吳誠文幼時少棒投手現掌大學校長

南臺科技大學今辦理卸新任校長交接，新上任吳誠文是1971年世界少棒賽冠軍巨人隊主投，迄今搖身為大學校長，傲人經歷更顯傳奇...

高師大新春團拜摸彩 教職員搶答新春隨堂考

高雄師範大學昨在和平校區活動中心演藝廳舉行「新春團拜摸彩」活動，由校長吳連賞主持。「高師大學堂-新春隨堂考」有獎徵答，與...

論文門餘波／陳明通學倫案變懸案？台大審半年沒下文原來卡在這關

雖然台大接連撤銷新竹市前市長林智堅與桃園市前市長鄭文燦的台大國發所碩士論文，但兩人指導教授、國安局前局長陳明通，其學倫案的調查結果，快半年了仍沒下文。本報掌握，在台大前校長管中閔卸任時，此案已完成學倫會調查，進入教評會程序，但教評會程序冗長，也讓陳明通學倫案迄今成為「懸案」。

吳誠文 今接任南台科大校長

成大前副校長、工研院南分院前執行長吳誠文今天接任南台科大校長，他出身台南，是1971年贏得世界少棒賽冠軍、風靡全台的巨人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。