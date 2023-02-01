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成大新卸任校長交接 公布全新治校團隊名單

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
教育部政次劉孟奇（中）今天監交成大新卸任校長交接，前校長蘇慧貞（左）將印信交給新任校長沈孟儒。記者修瑞瑩／攝影
教育部政次劉孟奇（中）今天監交成大新卸任校長交接，前校長蘇慧貞（左）將印信交給新任校長沈孟儒。記者修瑞瑩／攝影

成大第18屆新、卸校長交接典禮，今天由教育部次長劉孟奇監交，新任校長沈孟儒由卸任校長蘇慧貞手中接下校長印信，正式上任。

沈孟儒並在典禮中介紹副校長等新的治校團隊。包括立委王定宇、醫界大老韓良誠等人都到場觀禮，市長黃偉哲在典禮前也到場致意，但之後就轉往市議會參加團拜，沒有參加交接典禮。

成大新任校長從遴選之初就風風雨雨，沈孟儒原本是成大醫院院長，因連任未成轉戰校長，在激烈競爭中脫穎而出。劉孟奇今在典禮中致詞時開玩笑表示，他也是校長遴選委員的成員之一，遴選委員會一直受到關注，很高興一切終於結束，「是標準的燃燒自己照亮別人」，他的說法引起台下一陣笑聲。

蘇慧貞是成大第一位女校長，連任8年，期間多次傳出她將入閣，都被否認，她今天在典禮中致詞時，提到家人給她的支持，及去年底過世的父親，未能出席交接，一度哽咽。

而沈孟儒致詞時則強調，成大邁向百年之際，他承擔重任，一定會貫徹自己的治校理念，包括教育躍升、研究躍升、產學躍升及國際躍升，並重視老師與學生的權益，將成大帶向國際。

沈孟儒1966 年生，高雄醫學大學醫學系學士（1993年），牛津大學生理所博士（2002年），現為國立成功大學醫學院藥理學研究所特聘教授。

新任校長今天也公布新的團隊名單，包括：

1.郭耀煌副校長兼校友聯絡中心中心主任

2.莊偉哲副校長兼產學創新總中心中心主任

3.陳玉女副校長

4.李俊璋副校長兼發言人/學術誠信推動辦公室主任

5.吳秉聲助理副校長兼博物館館長

6.秘書室羅偉誠主任秘書兼策略整合室主任

7.教務處沈聖智教務長

8.學生事務處洪良宜學務長

9.總務處吳建宏總務長

10.研究發展處劉全璞研發長

11.國際事務處林建宏國際長

12.財務處劉裕宏財務長

13.圖書館王涵青館長

14.計算機與網路中心陳培殷中心主任

15.藝術中心馬敏元中心主任

16.生物科技中心陳宗嶽中心主任

17.核心設施中心陳昭宇中心主任

18.通識教育中心李約亨中心主任

19.人文社會科學中心蔡群立中心主任

20.環境保護暨安全衛生中心黃良銘中心主任

21.附設高級工業職業進修學校廖德祿校務主任

教育部政次劉孟奇（左）今天頒發聘書給成大新任校長沈孟儒。記者修瑞瑩／攝影
教育部政次劉孟奇（左）今天頒發聘書給成大新任校長沈孟儒。記者修瑞瑩／攝影

成大醫院 團隊 蘇慧貞

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