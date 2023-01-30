新型專利「推桿大師」 家庭即球場揮桿有臨場感

大葉大學工業設計學系校友張師賢、黃冠傑都會打高爾夫球，張師賢更是從小打到大，了解選手練習時可能遇到的設備問題，因此和黃冠傑著手研究可模擬地形、幫助選手練習高爾夫球的「推桿大師」，不但本月取得「高爾夫球訓練設備」新型專利，這套設備還能成為居家娛樂設施。

「小白球」運動向來被視為上流社會的一種社交活動，今天張師賢和黃冠傑的指導老師、工設系助理教授莊育鑫表示，張、黃兩名去年畢業的校友在畢業發表後持續修改畢業作設計並申請專利，這項發明可以應用於專業選手訓練，也能延伸為小型居家娛樂設備，具有高度商品化的可能性。

張師賢讀幼稚園（現今幼兒園）跟著爸爸學打高爾夫球，國中曾參加業餘比賽，了解選手練習時會遇到的問題，目前球桿一組14支，主要差別是桿面的角度與長度，他和黃冠傑的大學畢業製作起初想做高爾夫球新設備，想透過模組化設計，由1支球桿取代14支。

張師賢說，他和黃冠傑反覆討論後，認為推桿才是決定比賽勝負的關鍵，但是練習過程會因為場地限制，無法模擬實際比賽現場情況，所以他們設計「推桿大師」，透過調整地形的高度變化，讓高爾夫選手不用飛出國也能模擬比賽場地練習，精進技術。

黃冠傑就讀大三時，請張師賢教他打高爾夫球時，在球場聊出可以運用工業設計的專業改善高爾夫球練習的限制，從此開始嘗試以高爾夫球為主題進行設設。他說，畢業作品「推桿大師」展出時已有民眾詢問是否在市面上買到，也有廠商認為設備可與主題餐廳結合，他們在指老師莊育鑫輔導下，申請「高爾夫球訓練設備」新型專利並順利取得。