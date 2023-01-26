快訊

傳蕭美琴、吳釗燮職位互換 江啟臣：溝通避戰或備戰？

高雄民宅堆木材加工品失火 89歲獨居屋主燒成焦屍家屬淚崩

男女都適用！塞車尿急別用寶特瓶 他穿1物優雅解決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度奈米專家來台研究任教多年 年初獲頒梅花卡

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
來自印度的CHATTOPADHYAY SUROJIT，為國立陽明交通大學生醫光電研究所特聘教授，今年初他以高級專業人才身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」。記者廖炳棋／翻攝
來自印度的CHATTOPADHYAY SUROJIT，為國立陽明交通大學生醫光電研究所特聘教授，今年初他以高級專業人才身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」。記者廖炳棋／翻攝

來自印度的CHATTOPADHYAY SUROJIT教授，是一名物理學博士，學生都稱他SUR，專業領域為奈米科技技術(Nanotechnology)，他在2000年來到台灣從事博士後研究，2008年開始，任教國立陽明交通大學，擔任生醫光電研究所特聘教授，並在台灣有2項發明專利，今年初他以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」。

移民署表示，SUR的研究內容，包含可用於癌症成像與治療、將不同光波轉換成電流的奈米材料等等。以治療癌症之奈米材料為例，透過將附有化學物質的奈米材料直接植入癌細胞，並以雷射光束照射加熱，可達破壞癌細胞效果。他研究奈米材料，製作出紅外線轉換電流的光感應器，研究登上國際頂尖期刊「Nano Energy」。

SUR同時在台灣還有2項發明專利，分別是「防偽標記的製作方法、檢測方法及其應用之防偽用具」與「檢測試紙的製作方法、使用方法以及用於該製造方法之藥物組合」，都是研究奈米應用的成果。SUR在任教期間獲頒優良教師榮耀，今年初申獲外僑永久居留證「梅花卡」。

SUR畢業於印度加爾各答大學，主要研究領域為固態物理學，他拿到全印度評選排名第一的「尼赫魯百年英國獎學金」(志奮領學者獎)。2000年他在友人建議下來到台灣大學做博士後研究，從事奈米生物技術研究。2008年任教陽明交通大學迄今，專長為研究奈米材料光電感測器和能源方面的應用、癌症成像、毒性傳感檢測等生物化學醫學。

移民署說，SUR在台研究及執教超過22年，為人誠懇熱心指導學生並分享研究成果，帶領團隊主持國科會及科技部研究計畫，目前執行「上轉換-鈣鈦礦工程混合，用於寬帶光電檢測和太陽能電池」，是目前能源市場最夯的應用技術，對台灣光電產業有卓著貢獻。

SUR已發表百餘篇論文期刊、6冊專書章節，並於2021年獲得陽明交通大學傑出教授頭銜。

移民署北區事務大隊大隊長林澤謙表示，政府為延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才，在台灣就職取得居留、永久居留。國家發展委員會更進一步放寬外國（特定）專業人才取得台灣碩士以上學位者，得折抵申請永久居留的居留年限1至2年，並已修正外國專業人才延攬及僱用法，期望能夠透過多元且友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。

來自印度的CHATTOPADHYAY SUROJIT，為國立陽明交通大學生醫光電研究所特聘教授，今年初他申獲外僑永久居留證「梅花卡」。記者廖炳棋/翻攝
來自印度的CHATTOPADHYAY SUROJIT，為國立陽明交通大學生醫光電研究所特聘教授，今年初他申獲外僑永久居留證「梅花卡」。記者廖炳棋/翻攝
來自印度的CHATTOPADHYAY SUROJIT教授，是一名物理學博士，學生稱他SUR，專業領域為奈米科技技術，任教國立陽明交通大學。記者廖炳棋/翻攝
來自印度的CHATTOPADHYAY SUROJIT教授，是一名物理學博士，學生稱他SUR，專業領域為奈米科技技術，任教國立陽明交通大學。記者廖炳棋/翻攝

奈米 移民署 癌症

延伸閱讀

印度高官稱 未來幾年「印度製造」將佔蘋果全球總產量4分之1

影／縮小版Grand Vitara　全新Suzuki Fronx小型休旅於印度發表！

Google要求撤銷市場壟斷裁決遭印度法院駁回 面臨調整Android運作模式

孟買對話 陳牧民籲印度以新思維加強與台合作

相關新聞

印度奈米專家來台研究任教多年 年初獲頒梅花卡

來自印度的CHATTOPADHYAY SUROJIT教授，是一名物理學博士，學生都稱他SUR，專業領域為奈米科技技術(N...

個申大戰略／二階面試攻略 考官最愛問這幾題 專家傳授回答技巧

在學測及術科成績篩選通過後，許多學生面對二階段甄試會手足無措。甄選入學專家胡天爵表示，此時首要任務在於徹底蒐集包括甄試學系資訊，同時準備高中三年學習歷程（備審資料）及國高中所學的基本學識。前者目的是「了解學系」，知己知彼才能百戰百勝；後者則是「讓學系更了解你」，自我推銷證明你比他人更強。面試前一、兩天，記得把已繳交的自傳、讀書計畫再仔細讀一次。

興大鮮奶熱銷產品 保鮮秘密武器在這

興大鮮奶是中興大學的熱銷產品，興大畜產試驗場引進自動榨乳設備，母牛漲乳後自行走到榨乳區，從榨前消毒、上乳杯、榨乳等流程全...

經濟不利學生感謝中華大學校方助學 巧思絹印紅包春聯

新竹中華大學研發處創新與創意中心的「DOIT Studio」工作坊，在期末考後的寒假期間，仍有幾位同學留在學校忙碌地趕工...

明道大學研究生寫春聯 師長「旺兔順利」過新年

明道大學中華文化與傳播學系有書法創作課程，培養書法人才，過去一年獲得國際書法獎項的學生今天寫春聯和斗方，免費送給教職員工...

「家裡唯一頂大生」反遭親戚白眼 連親媽都酸她：沒能力

孩子考上好大學本是值得慶賀的喜事，卻有一名就讀國立陽明交通大學的研究生感嘆，自己雖然是家中第一個上國立大學的人，卻反而因此屢遭親戚們酸「讀書沒用，不如去工作」，甚至連親媽都對她嗤之以鼻，令她難過問，「怎麼釋懷？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。