印度奈米專家來台研究任教多年 年初獲頒梅花卡

來自印度的CHATTOPADHYAY SUROJIT教授，是一名物理學博士，學生都稱他SUR，專業領域為奈米科技技術(Nanotechnology)，他在2000年來到台灣從事博士後研究，2008年開始，任教國立陽明交通大學，擔任生醫光電研究所特聘教授，並在台灣有2項發明專利，今年初他以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」。

移民署表示，SUR的研究內容，包含可用於癌症成像與治療、將不同光波轉換成電流的奈米材料等等。以治療癌症之奈米材料為例，透過將附有化學物質的奈米材料直接植入癌細胞，並以雷射光束照射加熱，可達破壞癌細胞效果。他研究奈米材料，製作出紅外線轉換電流的光感應器，研究登上國際頂尖期刊「Nano Energy」。

SUR同時在台灣還有2項發明專利，分別是「防偽標記的製作方法、檢測方法及其應用之防偽用具」與「檢測試紙的製作方法、使用方法以及用於該製造方法之藥物組合」，都是研究奈米應用的成果。SUR在任教期間獲頒優良教師榮耀，今年初申獲外僑永久居留證「梅花卡」。

SUR畢業於印度加爾各答大學，主要研究領域為固態物理學，他拿到全印度評選排名第一的「尼赫魯百年英國獎學金」(志奮領學者獎)。2000年他在友人建議下來到台灣大學做博士後研究，從事奈米生物技術研究。2008年任教陽明交通大學迄今，專長為研究奈米材料光電感測器和能源方面的應用、癌症成像、毒性傳感檢測等生物化學醫學。

移民署說，SUR在台研究及執教超過22年，為人誠懇熱心指導學生並分享研究成果，帶領團隊主持國科會及科技部研究計畫，目前執行「上轉換-鈣鈦礦工程混合，用於寬帶光電檢測和太陽能電池」，是目前能源市場最夯的應用技術，對台灣光電產業有卓著貢獻。

SUR已發表百餘篇論文期刊、6冊專書章節，並於2021年獲得陽明交通大學傑出教授頭銜。