成大教授王憶卿長期投入癌症研究 獲教育部學術獎肯定

成大藥理學科暨藥理學研究所講座教授王憶卿，長期投入致癌基因研究，成果豐碩，最近獲得第66屆教育部學術獎肯定。

成大指出，王憶卿大學的時候就對分子生物學產生興趣，在美國取得博士學位返台後，就投入癌症相關研究， 2002年加入國科會基因體醫學國家型計畫，擔任分項計畫「台灣肺癌之分子致病機制」之總主持人，以genomics & epigenomics的技術揭露新穎癌症基因。

近年來王憶卿研究著重在癌細胞與腫瘤微環境中，免疫細胞雙向交互作用之分子機制的探討，進而用於肺癌、食道癌、胰臟癌病人的預後分子診斷，也投入新穎抗癌藥物之研發工作，並拓展至奈米藥物及全人源單株中和抗體開發，進行新型治療性抗體的臨床前驗證，準備未來應用於臨床及產業。

學校表示，王憶卿27年研究生涯，共發表155篇SCI論文，引用次數超過6900次，屢次登上《Journal of Clinical Investigation》、《Journal of Clinical Oncology》、《Nature Communications》、《Theranostics》等知名國際期刊，也分別在2004、2011以及2015年三度獲得國科會傑出研究獎。

王憶卿表示，從癌症遺傳學轉至癌症表觀遺傳學，到研究室辛苦建立的基因體資料庫，挑選新穎基因，轉而研究腫瘤微環境中的囊泡輸送，每階段的研究主題均為原來不熟悉的領域，從轉換主題的思考、文獻閱讀、研究方向的摸索，乃至於實驗平臺的建立、失敗、再修正，雖然歷程艱辛，但從創新課題的探索到成果的產出，真心感受到酸甜苦辣又引人入勝的過程。