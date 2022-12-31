管中閔邀合影「校長畢業照」吐心聲 學生拿這張紙牌逗他笑場

國立台灣大學校長管中閔明年1月7日卸任，前天、昨天學生湧入校長室找他合照，管中閔在臉書發文透露，本來擔心會出現「萬人響應，一人到場」的窘況，不料盛況空前。

管中閔日前在臉書「NTU台大學生交流板」發文，歡迎學生前來合照，昨天校長室外出現排隊人龍。校方說，昨天人潮比前天更多，逾500人前來合影，亦有海外校友特別前來送花致意。

管中閔在臉書表示，這兩天邀請同學來校長室拍照。本來擔心會出現「萬人響應，一人到場」的窘況，不料盛況空前。昨天照相站了一個半小時左右，昨天下午同學來得更多，前後站了約2個小時10分鐘。

他並分享與學生合影和校長室外排隊人龍照片，管中閔表示，前天有學生手持「感到悲痛」的紙牌，他看了哈哈大笑。昨天校長室外排隊的情況，人龍從行政大樓再轉至側面大樓。