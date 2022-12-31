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管中閔邀合影「校長畢業照」吐心聲 學生拿這張紙牌逗他笑場

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管中閔邀合影「校長畢業照」吐心聲 學生拿這張紙牌逗他笑場

聯合報／ 記者許維寧楊德宜／台北即時報導
有台大學生手持「感到悲痛」的紙牌和管中閔合照，逗得他大笑。圖／取自管中閔臉書
有台大學生手持「感到悲痛」的紙牌和管中閔合照，逗得他大笑。圖／取自管中閔臉書

國立台灣大學校長管中閔明年1月7日卸任，前天、昨天學生湧入校長室找他合照，管中閔在臉書發文透露，本來擔心會出現「萬人響應，一人到場」的窘況，不料盛況空前。

管中閔日前在臉書「NTU台大學生交流板」發文，歡迎學生前來合照，昨天校長室外出現排隊人龍。校方說，昨天人潮比前天更多，逾500人前來合影，亦有海外校友特別前來送花致意。

管中閔在臉書表示，這兩天邀請同學來校長室拍照。本來擔心會出現「萬人響應，一人到場」的窘況，不料盛況空前。昨天照相站了一個半小時左右，昨天下午同學來得更多，前後站了約2個小時10分鐘。

他並分享與學生合影和校長室外排隊人龍照片，管中閔表示，前天有學生手持「感到悲痛」的紙牌，他看了哈哈大笑。昨天校長室外排隊的情況，人龍從行政大樓再轉至側面大樓。

網友問校友也可以一起拍嗎？管中閔回應「當然可以啊」，有學生說「三點半截止排隊，沒照到。哭惹」，管中閔回應「還有機會的」。網友留言「校長的畢業照，很有意思」、「有一位化學系年輕教授因此感到吃味」、「不是台大生也想拍」、「不打管不相識，萬人爭睹管爺」、「好像在搶排精品名牌」、「應該可以選總統了」、「德不孤必有粉絲」。

管中閔邀請學生來校長室拍照，出現排隊人龍。圖／取自管中閔臉書
管中閔邀請學生來校長室拍照，出現排隊人龍。圖／取自管中閔臉書
管中閔邀請學生來校長室拍照，出現排隊人龍。圖／取自管中閔臉書
管中閔邀請學生來校長室拍照，出現排隊人龍。圖／取自管中閔臉書

管中閔 台大

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