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「把這所大學獻給宇宙之精神」 台大增一處市定古蹟是這裡

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長管中閔今天赴傅園前致意。圖／台大提供
台大校長管中閔今天赴傅園前致意。圖／台大提供

今（12/20）為台大前校長傅斯年逝世72週年紀念日。台大指出，台北市政府文化局昨日召開文資大會審議傅園文資價值案，經文資委員投票，全數投票同意指定「傅園」為直轄市定古蹟。台大校長管中閔今也率領數名一級主管，一同到傅園獻花致意，表達對傅斯年的敬意與感念。

傅斯年影響台大深遠，曾為五四運動學生領袖之一，來台後於代理校長杜聰明手中接任國立台灣大學校長一職，其曾提出「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」、「史學便是史料學」等句，影響後世研究甚深；傅斯年也曾引援哲學家史賓諾沙的概念，期許台大生「把這所大學獻給宇宙之精神」。

72年前，傅斯年至省參議會報告校務時由於過於激動，說完「我對有才能、有智力而貧窮的學生，絕對要扶植他們」後，回座不久即腦溢血昏厥，當晚過世，享年55歲。當年就讀政治系，時任台大代聯會主席，捧著傅斯年骨灰至傅園安葬的李德進，如今也已高齡94歲。

每年的12月20日李德進都會回到傅園向傅斯年致意。李德進表示，19歲時隻身來台，若沒有傅斯年堅持發给每位窮困的學生獎學金，他沒有機會完成台大學業。

今天為傅斯年逝世72週年紀念日，管中閔也率領多位主管並偕同李德進、捐款修繕傅園的台大校友們共同到傅園獻花致意，表達對於傅斯年的敬意與感念。

今天為傅斯年逝世72週年紀念日，台大校長管中閔也率領多位主管並偕同李德進、捐款修繕傅園的台大校友們共同到傅園獻花致意。圖／台大提供
今天為傅斯年逝世72週年紀念日，台大校長管中閔也率領多位主管並偕同李德進、捐款修繕傅園的台大校友們共同到傅園獻花致意。圖／台大提供

台大 管中閔 五四運動 古蹟

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