助攻台灣隱形冠軍！清大將開3產碩專班 全額補助學雜費

國立清華大學有感台灣許多產業隱形冠軍急需人才，今天宣布清華大學工學院下學年將開設AI智慧製造、電動載具及流體機械等3個產業碩士專班，將與合作企業主管一同選才，並全額補助學雜費及提供學生每月1萬元生活補助，為企業培育一流研發人才。

清華工學院獲教育部開設產碩專班今年已邁入第5年，明年8月開始新學年將開3個產碩專班，分別為台達電子及均華精密開設的「AI智慧製造與智慧物聯網」專班、為康舒科技開設的「電動載具先進智慧製造技術」專班、及為復盛集團開設的「流體機械暨先進材料與智慧檢測」專班，共招收18位碩士生。

工學院院長蔡宏營今天與企業簽約並舉辦招生說明，他說，台灣的「護國神山」不能只有一座山，除了半導體之外，還應有電動車產業、精密工業等其他讓台灣引以為傲的拔尖企業組成「神山群」；頂尖大學有責任為這些邁向世界的企業培育多元人才。

復盛集團旗下復盛應用製造的高爾夫球桿頭在全世界市占率達40％，是典型的台灣隱形冠軍。出任專班主任的動機系教授陳玉彬說，透過鈦合金桿頭金屬配方的改良及打擊面的設計，就可在擊球瞬間發出悅耳的「啵」、「鏘」等輕脆聲響，打出又高又遠的一球。

台達電子為世界知名的交換式電源供應器領導廠商，近年並投入AI智慧製造，5年前就開始與清華工學院合作培育人才，如今已有2屆畢業生。擔任專班主任的工學院副院長侯建良說，智慧製造需要跨領域人才，除了需要動機領域的控制技術，還需整合資工領域的數據分析與工業工程領域的排程管理。

首度於今年加入「AI智慧製造」專班招生的均華精密，主要從事半導體封裝相關生產設備及模具的研發、製造與銷售，是台灣封裝製程設備領導廠商。侯建良提到，均華近期大舉投入先進封裝設備的發展，提升智慧製造技術將有助半導體封裝精準完成。

康舒科技為全球電源供應器領導廠商，近年更積極發展綠色能源，並跨足電動車市場。擔任專班主任的動機系教授丁川康表示，與康舒的合作已展開1年，也取得了很不錯的成果，希望能達到「企業出題，學界解題，人才永續」目標。

蔡宏營指出，這3個產碩專班教授的專業不限於工學院的動力機械、工業工程、材料等領域，並橫跨電資學院的電機及資工領域。招生時除系所指導老師，也邀請未來用人的企業主管及人資部一同選才，學生畢業即就業，與產業無縫接軌，創造三贏局面。