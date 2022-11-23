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全台首個湯屋宿舍明年上路 文大先推每日60班通勤專車

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化大學今天表示，將於今年12月起加開北投線專車，每日至少60班方便師生通勤。圖／文化大學提供
文化大學今天表示，將於今年12月起加開北投線專車，每日至少60班方便師生通勤。圖／文化大學提供

少子化下私立大學招生下猛藥。中國文化大學日前與北投熱海飯店合作，自下學期將以低於飯店行情價格，提供250床位讓學生入住，締造國內首個湯屋宿舍。文化大學今天（11/23）再表示，將於今年12月起加開北投線專車，每日至少60班方便師生通勤，平均一趟僅需不到18元。

文大與新北投捷運站附近熱海溫泉大飯店合作，將自下學期起以低於飯店行情價格，提供250床位讓學生入住。今、明兩天，學校及熱海飯店也開放樣品房，讓有意入住的同學參觀，吸引數十名同學前往。

文大表示，學生若入住北投溫泉區，也將延伸出公共運輸通勤需求；另一方面，居住大台北地區的師生若利用捷運北投、新北投站作為通勤接駁點，可避開尖峰時段仰德大道塞車，單趟大約只需20多分鐘；公共運輸也可望減少師生騎車通勤人數、降低交通意外發生機率。為此，將自12月1日起增開北投線專車，前兩周試營運階段，提供師生免費搭乘。

依據規畫，文化大學未來將於每日對開30班中型巴士專車，往來於文化大學、惇敘工商、捷運新北投站及北投站間；下學期學生入住熱海飯店之後，也會增加停靠熱海飯店，或是增開熱海飯店直達學校專車。早班車將於上午7時20分自北投站開出；最後一班則於晚間6時40分從文化大學開出。

文大表示，有意願想要搭乘北投線專車的師生，可以至出納組購買專車票卡，平均一趟僅需不到18元，不到目前校園共乘計程車價的三分之一。

北投 文化大學 宿舍

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