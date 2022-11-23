文組出國讀碩沒「錢」途？ 網喊是外商、教職跳板：2領域吃香

不少人對出國讀書抱有嚮往，但其所需花費卻不是所有人都負擔得起。一名網友就在Dcard上發文分享，指出身邊不少同學想出國讀書，然而考慮到攻讀專業的發展性及未來薪資，她也疑惑「文組需要出國讀碩士嗎」，掀起熱議。

點出想要攻讀的專業，像是文學、歷史、藝術史等，原PO認為這類專業在海外偏硬，且未來在台灣恐沒什麼發展空間，一方面想說自己留在海外的機率不高，另一方面又擔憂畢業後回來台灣起薪也和其他人差不多，讓她好奇「有需要出國讀碩嗎？」

對此，網友們多認為若沒有金錢上的考量，可以出國看看，「需要」、「不在乎物質可以去呀，探索自我，追求興趣，但前提是不在乎物質」、「根據交情較好的教授所言，要應徵教職出國會比較吃香，尤其是語文、藝術」、「看研究領域，如果確定要走學術，不妨看看各大學教授的學歷」。

不過，也有部分網友指出，文組生讀碩CP值不高，即使拿到碩士學位，薪水也不會比較高，「以未來可能的收入論，純文科有那個出國的錢，不如好好學投資，因為這類科系能有預期外高收入的職缺，在哪都是鳳毛麟角」、「文組讀碩士只能說是興趣，薪水畢業還是一樣，我是覺得直接再念其他領域碩士比較有用」、「要進企業界的話文組根本不用念碩，因為根本沒用，除非打定主意當老師／做學術，不然純文組碩士出來跟學士根本一樣，找工作還不一定比較好找」。

另也有網友認為，文組生出國念的不是專業，而是「第二語言」，歸國後則可成為進外商的跳板，「不管回不回台灣都可以去外商，外商絕對比台商好，薪水低也只不過是你們只考慮了一般的工作吧」。