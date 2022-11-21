清華大學勇奪SCC世界超級電腦競賽總冠軍

清華大學資工系學生團隊參加在美國達拉斯舉行的SCC世界超級電腦競賽 (Student Cluster Competition)，在10組全球名校中脫穎而出，勇奪總冠軍。這也是清大團隊近年在兩大世界超級電腦大賽中獲得的第五座冠軍獎盃。

清大指出，冠軍團隊由清大資工系教授周志遠指導，6名團隊成員包括資工系大四生牟展佑、張富強、丁緒慈、及大三生黃恩明、郭品毅、吳邦寧。並由參賽經驗豐富的資工系碩一生蔡闊光擔任學生教練。

SCC世界超級電腦競賽是為大學生舉辦，考驗超級電腦軟硬體整合、程式效能及跨領域知識的大賽，因比賽連續56小時不間斷，對參賽者的抗壓性及耐力也是很大的挑戰。當大會宣布今年的總冠軍是清大，周志遠與團員不禁忘情振臂歡呼。

周志遠說，今年其實是他帶隊出國比賽十多年來意外狀況最多的一年，隊長在出發前出了車禍，差點含淚放棄比賽；賽前數小時又發現部分電腦設備在運送時損壞，得臨時調整電腦配置和比賽策略，「但愈是如此，愈激發大家的向心 力及奮戰意志，各展所長，合作無間，化危機為轉機。」

坐著輪椅參賽的隊長牟展佑說，賽前一周不幸因車禍右腿骨折，臨時將建置系統的重擔交付給下屆隊長郭品毅，所幸在手術後，醫生終於同意他可以搭飛機。3天的比賽中他忍痛拚命奮戰，兩屆隊長協力完成性能調適及系統維護，在激烈的比賽中完成經驗傳承，並合作解開本屆賽事最難的「神秘題」。

大賽今年出的4題應用題，考驗學生材料斷裂分析、流體力學模擬、地震動力學等跨領域的知識與應用，難度相當高。所幸負責流體力學模擬的丁緒慈在賽前就用心地研讀所需的跨領域知識，打下扎實基礎。張富強與黃恩明是隊上最穩健的選手，不僅確實地完成自己的題目，更肩負起協調指揮團隊以及驗證結果的重責，讓團隊有穩定出色的表現。

比賽除要求各團隊提出英文效能報告，還要面對評審現場提問，吳邦寧負責材料斷裂分析，也是團隊成果的最佳代言人，打破過去大家對亞洲團隊不擅表達的刻版印象，吸引了評審與各隊的目光。

周志遠賽後感謝國家實驗研究院國家高速網路與計算中心贊助經費，並在賽前提供專業教學；他也特別感謝十年來堅定支持贊助團隊設備與旅費的雲達科技(QCT)。並由衷感謝清大提供空間、設備，及最重要的跨領域學習環境。

今年與清大同場競賽的大學團隊包括美國德州大學奧斯汀分校、加州大學聖地牙哥分校、麻省理工學院、德國埃爾朗根-紐倫堡大學、新加坡南洋理工大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院等。

清華大學是世界超級電腦競賽常勝軍，2010、2011年曾兩度獲得SCC世界超級電腦競賽總冠軍。在另一項ASC世界大學生超級電腦競賽中，也曾於2019及2021年獲得冠軍。