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高教成立永續治理大學聯盟 台大：2028達成50%碳中和

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
為呼應聯合國氣候變遷大會 （COP27） ，台灣高等教育界也為永續議題攜手合作，包括國立台灣大學、國立中央大學等九校，共同發起成立台灣永續治理大學聯盟。圖／台大提供
為呼應聯合國氣候變遷大會 （COP27） ，台灣高等教育界也為永續議題攜手合作，包括國立台灣大學、國立中央大學等九校，共同發起成立台灣永續治理大學聯盟。圖／台大提供

為呼應聯合國氣候變遷大會 （COP27） 中各界對於人類生存問題的討論，台灣高等教育界也為永續議題攜手合作，包括國立台灣大學、國立中央大學等九校，今（11/18）共同發起成立「台灣永續治理大學聯盟」共享大學永續治理資訊和知識，台大也於今年成立永續發展推動委員會和永續辦公室，希望2028年達成50%碳中和目標。

台大、台師大、中央大學等九校今共同發起成立「台灣永續治理大學聯盟」，期盼建立高等教育機構間的交流網絡，共享台灣情境的大學永續治理相關資訊與知識，共同肩負起永續發展及社會責任。

台大主任秘書王根樹表示，台大將永續發展視為大學發展的核心價值，自2020年宣布碳中和目標後，便積極研擬碳中和路徑與具體措施，期盼以校園為場域，結合師生專業知識，透過跨領域永續議題的研究與推動、校園行動以及國際合作，進而擴展至各個層面。

根據台大碳中和目標，台大今年完成碳中和路徑規劃，盼於2028年達成50%碳中和目標。將藉由研究計畫、更新軟硬體設施等，以此促進能源、交通、水資源等永續議題，也以碳中和為主題徵求研究計畫，鼓勵校內教師聚焦永續，盼為2050年淨零碳排放盡一份心力。

中央大學也成立永續發展暨社會責任辦公室，期望2030年達成50%碳中和目標、2050年達成100%碳中和。

台大校長管中閔表示，隨著世界對永續議題的重視，各界不斷反思、共思可能的解決方案。大學是研發能量和人才的匯集地，應主動參與永續，擔負轉化、改變和領導社會的角色。大學除對內推動校園永續治理，也應藉由特有的教學、研究與服務量能，對外擴大社會影響力。

管中閔表示，聯盟將建立起大學間永續議題的交流網絡，將共享大學永續治理相關資訊與知識，促進多方研究合作，擴大永續教學量能，相信透過大學合作，可追求一致的永續核心價值。

聯盟成立之初設立包括成立永續專責單位、盤點改善校園治理缺口、設定低碳轉型等九大推動方向。未來執行上，聯盟盼建立大學永續治理交流網絡，分享彼此治理經驗，由各校成立永續治理專責單位，規劃與推動永續發展事務。

台大 中央大學 管中閔

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