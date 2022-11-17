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打掃、泡湯服務飯店全包了！文大生每天花百餘元就能爽住「溫泉宿舍」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化大學表示，入住熱海飯店一學期租金含水電，平均一天只要一百餘元即可「天天住溫泉大飯店」。圖／文化大學提供
文化大學表示，入住熱海飯店一學期租金含水電，平均一天只要一百餘元即可「天天住溫泉大飯店」。圖／文化大學提供

中國文化大學今天表示，與位於新北投捷運站附近的熱海溫泉大飯店合作，試辦北投生活圈融入計畫，將自下學期以低於飯店行情的價格，提供250床位讓學生入住，文大學生將可享受飯店式管理和泡湯服務，一學期租金含水電，平均一天只要一百餘元即可「天天住溫泉大飯店」。

文化大學校長王子奇今帶領校內團隊前往熱海飯店，並與熱海飯店敲定合作細節。熱海飯店將提供至少250床住宿空間給文大學生居住；文大不會獲取任何收益，並將派駐宿管人員，協助學生需求以及確保居住安全。

文大表示，熱海飯店允諾提供學生優惠住宿價格，約7.5坪房間一學期雙人入住，每人1萬9800元；約5坪房間一學期雙人入住，每人1萬7000元；約5坪房間一學期單人入住，每人2萬8800元，價格均含水電費。換算下來，平均一天只要一百餘元的租金即可「天天住溫泉大飯店」。

文大也指出，熱海飯店位於北投溫泉區，附近景點包括北投親水公園、市立圖書館北投分館等，生活機能便捷，且為了方便學生上下學，校方也將於試辦計畫期間，開辦專車往返文大和熱海飯店。

文大說明，今天的會議中熱海飯店也承諾，將提供學生優質飯店式管理，並將規畫學生交誼區，以及提供各式販賣機、微波爐、洗烘衣機等；未來基於使用者付費原則，規畫房間床單更換送洗、衣物送洗，以及房務打掃等服務；若同學有泡湯需求，熱海飯店將以優惠價提供給學生。

為考量住客安全，熱海飯店也表示，除了櫃檯會有24小時的值班人員，未來也將採男女分層、分區管理；文化大學則表示，原則上將比照現行宿舍管理辦法，且配合飯店特性將規定不得在房內開趴、飲酒、煮食。

文大表示，飯店開放11月23日與24日下午2時到5時，讓學生實際參觀飯店公共設施及2種房型；另因房間數量有限，有意願參與計畫入住熱海飯店者，即日起開放報名。

中國文化大學與位於新北投捷運站附近的熱海溫泉大飯店合作，將自下學期以低於飯店行情的價格，提供250床位讓學生入住，櫃檯會有24小時的值班人員。圖／文化大學提供
中國文化大學與位於新北投捷運站附近的熱海溫泉大飯店合作，將自下學期以低於飯店行情的價格，提供250床位讓學生入住，櫃檯會有24小時的值班人員。圖／文化大學提供

北投 溫泉 文化大學 宿舍

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