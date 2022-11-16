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想進台積電？學歷vs面試職位關係流出 網驚呼如「種姓制度」

聯合新聞網／ 綜合報導
只要高中職以上畢業皆可應徵台積電，然而是否影響錄取機率和職位，也成眾人討論焦點。記者葉信菉攝影／報系資料照
只要高中職以上畢業皆可應徵台積電，然而是否影響錄取機率和職位，也成眾人討論焦點。記者葉信菉攝影／報系資料照

只要高中職以上畢業皆可應徵台積電，然而是否影響錄取機率和職位，也成眾人討論焦點。一名現於台積電就職的員工以題「TSMC面試奇談一籮筐」，在Dcard上分享面試時遇到的大小怪事，更加碼揭露身邊友人的學歷與面試職位關係，掀起網友們熱烈討論。

原PO分享，或許是新鮮人的緣故，自己在台積電面試曾遇過的怪事主要有四類，例如在收到面試邀請後，通常會在4天內回覆接受或婉拒面試，不過就有求職者在面試邀請過期1個月後點選接受面試，卻再次收到人資重新寄送的面試邀請；另外，有些人也會發生因太晚預約而面試時段全空、無法選擇，或面試後沒有上傳要求文件、拒絕2次offer後仍收到錄取通知的奇葩案例。

原PO也依據身邊男性友人「學歷成績」和「面試邀請（職位）」，揭露兩者間的關係：

四大物理類純博+大學20%內+碩卷【碩卷】碩士班書卷獎。書卷獎為各大學為了獎勵成績優異的學生，每學期會特別頒發獎金跟獎狀給各系所平均成績前幾名。--RD_Pathfinding+RD_DTP+RD聯合面試

四大物理類純碩+大學30%內+碩卷--RD_Yed+ProductEngineer+RD聯合面試

四大電類純碩+大學20%內--RD_DTP+RD聯合面試

四大物理類純碩--RD_製程整合+RD_NPTD+RD_ATMD

四大物理類混碩+大學卷【大學卷】大學書卷獎。書卷獎為各大學為了獎勵成績優異的學生，每學期會特別頒發獎金跟獎狀給各系所平均成績前幾名。--RD_NPTD+OP_OPC

四大化學類混碩--RD_ATMD+RDPC+RD_封測+廠務_水

四大機械類混碩--RDPC+廠務_水/機械

四大環工類混碩--廠務_水

四中二科機械類純碩--RDPC+18B_EE+15_ME

四中二科地科類大學畢+大學30%內--14B_Lit

四中二科大氣類大學畢--14B_Etc+18B_EE

四中二科地科類大學畢--MAE

四中二科管院大學畢--AE_倉儲

不過原PO強調錄取與否還是要看主管緣。對此，網友們一看也紛紛驚呼，「酷欸，還有這樣分類」、「推，有邏輯！看來收到的職位，還是跟學校與成績及是否有卷有關」、「確實有分類，四大的比較容易收到薄膜和擴散製程，四中兩科容易收到黃光蝕刻」、「就是個看學歷，分配等級的種姓制度」、「之前面完老闆有跟我說過，他們多數都是看臨場反應跟這人有沒有台積要（的）特質，沒有的話很容易就被刷掉了」。

面試 台積電 新鮮人 求職 研究所 Dcard

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