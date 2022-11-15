資工碩生「蠟燭多頭燒」憂當不成工程師 網揭學界1殘酷現實

為了找到理想的工作及薪水，許多人選擇就讀研究所來精進自身專業，然而漫漫求學路卻容易使人不安。一名就讀資工系碩一的女網友在Dcard分享自身經歷，除了「蠟燭多頭燒」得兼顧修課及實驗室專案，談及出社會的焦慮，更讓她始終覺得自己不夠好，擔憂「自己永遠當不了工程師」。

原PO表示，今年八月的時候正式進入實驗室，本來以為事情不會是想像中的多，結果到現在每週都要花時間處理教授接的計畫，但這段時間卻漸漸發現這些內容不會是未來工作想做的，因而變相逼自己在一兩天內把計畫進度完成，剩下的時間除了修課外，每天也刷LeetCode（即工程師基本開發能力測驗題庫）或看一些Linux（作業系統）的文章來學習。

談到求職計畫，原PO近來則一直翻找職缺，卻覺得以自身能力來說，好像都少了一部分、什麼都不夠好，讓她很沮喪；另一方面，也或許是出自碩班對於出社會的焦慮，羨慕畢業後就能進好公司的大神，因此怕自己在這個領域的能力不夠。

貼文一出，有網友認為想太多，「不可能當不了工程師，只有薪水高不高跟自己願不願意接受的問題」、「妳只要是資訊類出來找工作的，就打趴一群人了！妳的科系就是門票，妳的能力就是薪水」；但也有人鼓勵原PO，「碩班有刷力叩（LeetCode）已經贏一票人了，撇除薪水高低，有些靠學歷沒啥經驗都能進公司重新學了，沒啥好怕的」、「軟體工程師有分很多層級，也許不用這麼逼自己，只要按部就班練習累積實力，有時候可能一開始無法到一線，也可以先去二三線練功啊」、「有知識焦慮很正常啊，軟體本身就學不完，更何況每年都在變」。

對此，一名同樣就讀資工所碩一的網友也有同感。他指出現在資工所業界需要的能力，和實驗室需要的能力常常相差甚遠，對多數人來說，研究所只是為了拿那張紙，所以認為研究的部分只要付出最低標準的心力應付即可，剩下的時間讓自己更能與業界接軌才實際；不過也有過來人回憶，自己剛畢業時也是什麼都不會，三年後年薪200萬up，坦言學校不是就職訓練所，靠那張學歷就夠了，爛也沒差，「新人都差不多爛」。