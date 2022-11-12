五四最後大師！成大中文系設「蘇雪林教授研究室」開幕

文壇譽為「五四最後一位大師」的成功大學中文系教授蘇雪林，身後將生活文物與作品著作權捐獻給成大，中文系特別整理出一個空間規畫為「蘇雪林教授研究室」，並以「詩文學海天地心」為題策展今天開幕，邀請文學愛好者走入蘇雪林世界，更盼望這些見證大時代歷史的有形無形資產，終有一天能回歸校園內蘇雪林故居原貌呈現。

展場呈現蘇雪林一生波瀾，從五四運動到楚辭大家、從專制強硬的滿清政府到追尋開放的五四運動、從國共爭權到白色恐怖、從台灣反共抗俄到台灣解除報禁黨禁，在這大時代下，縱使外在環境動蕩，蘇雪林依然保持自身，堅持率真、執著的性格，將文學融入生命之中，值得後人敬仰。

策展人黃華安為成大中文系系友，他指出蘇老師不僅文學造詣，毛筆字行雲流水，瀟灑靈動，從整理畫稿、手稿、日記中都可以看出，現場展示她的學術文章也都是用毛筆字寫，而且勤儉生活利用廢紙作畫，也能創造出高雅意境山水畫，勾線、皴法、渲染技巧非常厲害，像蘇老師這一代的文人，除了學問淵博外，多方面跨領域才情的文學家，實在很令人感動。

另一策展人黃追日說，策展視覺選擇紅黑白三色：「紅，因為蘇老師的個性很熱情剛正並且呼應成大校徽與中文系空間視覺主調色彩；黑白，是源於東方水墨，淡泊度日。」期待文物室做為讀者交流互動的閱覽空間，在此與一代文學大師親近。

目前蘇雪林故居保留下來，但是配合周邊空間整體再造利用，老宅未來如何使用「未定論」，歷屆系友與蘇雪林文學研究者都盼望故居還原生活場域完整見證。

中文系主任黃聖松表示，蘇教授來台後，一生反共立場鮮明，是見證中國「五四運動」時代軌跡最久的一位學者，在文學、教育及追求民主自由上具有指標意義，更重要的是她儉樸生活、研究學問淡泊情懷，故居若能還原生活場域面貌，一定能成為最大亮點。

成大校長蘇慧貞表示，能感謝中文系的耕耘，同時也感動蘇雪林教授將一輩子文物交給成大；副校長陳玉女也說，蘇雪林教授實為成大的寶藏，未來也願意當文物室的志工，了解摸索有關蘇雪林教授的事蹟。

蘇雪林集作家、教授與學者於一身，在中國近代文學史上與冰心、凌叔華、廬隱等人被譽為新文學第一代女作家。自1956年任職於省立成功大學（現國立成功大學）到1973年退休，此後以成大為家，1999年4月21日於成大醫院過世，享年103歲。