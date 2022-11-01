人口紅利高、商機無限 大學生海外實習政大主打印尼

國立政治大學於國境解封後近日赴泰國、印尼推動海外實習與教研領域合作，政大表示，中南半島、南亞等國正直人口紅利期，加上對台灣多有一定的熟悉度，可說是「遍地黃金」。除了拜會當地大學商討招生事宜，政大也與當地華商會面，歡迎政大學生將印尼當作走入全球職場的第一站。

政大2019年於泰國、印尼先後成立海外辦公室，推動國際化發展並深耕當地產學連結。政大團隊近日前往泰國BITEC教育展（DEK-D TCAS）招生，並拜會泰國頂尖朱拉隆功大學，共議於傳播領域教研發展，朱大亦主動表達，願意提供校園空間與政大進行實體合作。

此外，政大團隊也拜會泰國法政大學，以社會實踐、推動學生海外實習與創業等方面進行交流；Saifon Suindramedhi院長曾於疫情前到台灣參訪政大的社會實踐田野計畫，疫情盼兩校能再續前緣。

政大也前往印尼雅加達，國合長湯京平表示，看重印尼的人口組成及龐大的消費力，政大此行也以印尼作為海外實習合作的重點開發地區，雖然很多學生會優先選擇歐美作為海外實習第一站，但如印尼人口紅利高、商機潛能無限，且對台灣有一定熟悉度，可說是遍地黃金，對此也拜會在地華商，歡迎政大學生將印尼當作走入全球職場的第一站。

此外，政大也表示，跨境電商加速器印尼火箭Rocketindo以品牌代營運見長，成功讓數個台灣品牌於印尼落地生根；而在地嬰母用品領導品牌Mooimom亦是台人海外創業典範，這些具備創新能量、以台灣經驗取得在地市場成功的企業也期待政大學生加入，學校也鼓勵學生於在學期間先累積國際移動能量與實戰，以促進國家經濟發展及提昇國際競爭力。